漫博最後1天擠滿人！「橘子嘉年華」還沒結束：抽金幣、百萬大獎
2023漫畫博覽會今（31）日來到最後一天，雖然是週一上班日，但正逢暑假期間，仍有不少學生族群到場搶最後一波優惠，中午時刻許多攤位仍是人潮紫爆，而本此參展的橘子集團泛娛樂盛事「橘子嘉年華」，在活動最後一天持續火力全開送好禮，不僅遊戲橘子《新楓之谷》角色造型棉花糖中午前就秒殺外，官方也表示，只要在8/10前參加 beanfun! 一起 SHOW活動，於指定主題下方上傳照片，還是有抽包括純金金幣、iPhone 14等百萬大獎的機會。
記者張志浩/綜合報導
2023漫博從上週四（7月27日）開幕，截至昨日，展期進場人次已累積58萬，中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿也表示，不包含遊戲、電玩類，各攤位在昨日為止，銷售額平均成長3成至4成，最高還有成長5成的攤位，可見疫情後的實體活動備受關注。
而泛娛樂盛事「橘子嘉年華」進駐「2023漫畫博覽會」後，「Shooooow! 次元穿越」為策展主題，打造5大特色IP展區，各攤位在5天活動湧入的人潮也大爆滿，尤其遊戲橘子旗下《新楓之谷》、《艾爾之光》、《新瑪奇》的忠實玩家們紛紛把握這5天進場領好禮。詳情請見活動官網。
「橘子嘉年華」官方表示，雖然2023漫博實體活動劃下句點，不過線上活動並不會停歇，除了7月27日至7月31日活動期間的「日日獎項」活動，包括Switch、Samsung曲面電競顯示器、Apple Watch、MacBook都將陸續公佈中獎得主外，大家還是可以在8月10日前，下載「beanfun! APP」，參與 「一起 SHOW 活動」，只要於指定主題下方上傳照片，就可抽百萬大獎，內容包括「純金金幣」5位、「iPhone 14 128G」4位、「Dyson Supersonic™ 吹風機 HD15 黑鋼色」5位、「技嘉 AORUS 15 9MF 電競筆電」2位。