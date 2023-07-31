不只所得稅退稅爽入袋！「這縣市」被錢連砸2次 1.3萬人再領3千
2022年度綜合所得稅首批退稅今（31）天入帳，符合退稅條件約有334萬件，退稅金額約559億元，每人平均能領到現金1.6萬元，不少人一早喜見網銀App跳出入帳通知被錢砸醒。不過，今天不只退稅有錢拿，新竹縣竹北市獨有「65歲以上老人健保費定額補助」也在今天發，計有1.3萬人受惠，等於被錢連砸2次。
記者徐銘穗/綜合報導
竹北市的福利真的超讓人羨慕，今年3月底，大家還在痴痴盼著全民普發現金6000元時，竹北人也獨享「6000元紓困金」，當時計有21萬多人受惠，累計發放金額達12億7000萬元。
竹北獨有福利「65歲以上老人健保費定額補助」，是65歲以上老人，每月可領到市公所定額補助健保費500元，採每季發放，今年度第1季因健保提高個資保障標準，致作業流程延遲，因此2季補助款今天一起發，計有近1.3萬人受惠，一次收到上半年度6個月共3000元的補助。
竹北市公所表示，市公所與健保署召開多次會議，雙方達成個資保障具體作法，其中「新申請但尚未領過」該補助的980位市民長輩，（即2022年12月21日至2023年5月31日間新申辦者），已由公所發函民眾補填調閱健保資料授權同意書，提醒還有177位市民尚未繳回同意書，提醒市民盡快繳回，以免影響自身權益。
竹北市今年1月至6月，65歲以上老人健保費定額補助，已於今日統一發放，並於匯款註記「健保補助」字樣，共計1.3萬名眾同步收到款項，符合資格的民眾，可在明天8月1日刷存摺確認。