紀實攝影家潘小俠離世！用鏡頭「記錄蘭嶼」長達42年 享壽69歲
長年深耕紀實攝影的潘小俠，過去靠著一台相機紀錄下蘭嶼島上各種獨特的面貌、發表影像紀實《蘭嶼記事》，並記錄當年社運時代的種種珍貴畫面，也曾獲「吳三連獎」，不過潘小俠今（2023）年5月驚傳出書後罹癌住院，今（31）日潘小俠長子潘采辰證實，父親早上已在台大醫院逝世，享壽69歲。
記者張志浩/綜合報導
潘采辰今早表示，潘小俠近期因食道癌、細菌感染又罹患COVID-19，今日清晨3時左右離世。1954年出生的潘小俠從1980年開始拍攝《蘭嶼記事》，以社會關懷為主軸，透過鏡頭捕捉台灣社會與藝術文化的珍貴畫面，讓民眾體會文化更深層的豐富底蘊。《蘭嶼記事》2006年集結出版並舉辦展覽後，去年又更新再版為《蘭嶼記事：潘小俠影像1980–2022》，隨後潘小俠便傳出已因病住院8個月。
社會運動主題書店「左傳有書」5月時透露，潘采辰前往左轉書店喝咖啡時，書店才得知接連的細菌感染讓潘小俠持續高燒昏睡，醫生下令不許進食。除了仰賴輸液補充營養跟水分、或偶爾用濕棉花輕輕沾唇，半年來粒米未進，潘采辰只能日夜接案，扛起醫療重擔，潘小俠小兒子也辭去工作，全職照顧父親。
當時「左轉有書」也與前衛出版社共同號召，希望關心和喜歡潘小俠的朋友，能透過左轉的購書連結，或到左轉實體書店買《蘭嶼記事》，並將接下來的銷售盈餘交給潘小俠與家人，協助籌措近百萬元的醫療費用。
如今潘小俠離世，「左轉有書」也發文感嘅：「其實這幾天，小俠兩位公子，下午總在左轉抽悶菸。一個月前，小俠的抗生素劑量，已經用到了最後一線。左轉忘不了，開刀之前幾週，小俠老師每天都溜出醫院，過來左轉晚餐。我們總是嘮叨『老師拜託，生病了吃胖一些』，現在，小俠應該已經化身蒼鷹，盤旋於這輩子最熱愛最牽掛的達悟族海洋。」