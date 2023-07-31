俄羅斯飛彈擊中澤倫斯基家鄉建築物　至少2死多人受困

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克利孟科（Ihor Klymenko）在電視上表示：「已知有兩人喪生，5至7人困在瓦礫堆下。」檢察總長辦公室表示，另有25人受傷，包括4名兒童。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）貼出的影片顯示，一棟9層樓建築側面被炸出一個大洞，冒出濃濃黑煙。另有一棟4層樓建築也嚴重受損。
克利福洛市是個生產鋼鐵的城市，在俄羅斯去年初入侵烏克蘭前本有60萬人口。
在這個城市長大的澤倫斯基說，俄國的攻擊命中了一棟大學建築和一棟住宅建築。他透過Telegram表示：「這種恐怖攻擊不會嚇倒我們或打垮我們。」
此外，俄羅斯布揚斯克州（Bryansk）州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）今天表示，一架烏克蘭無人機於晚間襲擊兩國邊境地區布揚斯克州的一間警察局，無人傷亡。
波戈馬茲在Telegram上表示：「烏克蘭軍隊在晚間攻擊了特魯布切夫斯基區（Trubchevsky）。一架無人機襲擊了這個地區的警察局，無人傷亡。」他還說道，警局的窗戶和屋頂受損。
俄國昨天表示，已擊落多架進擊莫斯科和克里米亞半島的烏克蘭無人機。烏克蘭的攻勢損壞了莫斯科兩棟辦公大樓，並使得伏努科夫（Vnukovo）國際機場短暫關閉。
俄國國防部說，一架鎖定莫斯科的無人機在市郊被擊落，另外兩架遭俄軍「電子戰設備壓制」並撞進一棟辦公大樓。俄國國防部也補充，沒有人員傷亡。
距離烏克蘭邊境約500公里的莫斯科及其周邊地區，在俄烏衝突中鮮少受到攻擊，直到今年才陸續發生數起無人機攻擊事件。（譯者：王嘉語/核稿：林治平）1120731