楊德昌遺孀彭鎧立「曾A成龍錢」！她飛美國逃亡12年躲過追訴期
名導楊德昌於2007年逝世，國家影視聽中心「一一重構：楊德昌」回顧影展於22日盛大展開，以經典之作《獨立時代》揭開影展序幕，在開幕記者會上，楊德昌遺孀彭鎧立特地從美國飛回台灣出席，並擔任首席創意顧問、上台致詞。但值得關注的是，其實彭鎧立被控涉嫌詐欺，掏空與丈夫楊德昌一起募資成立、成龍夫妻也有入股的「鎧甲娛樂」，不過該案追訴期僅10年，她已逃亡12年，躲過追訴期，獲不起訴。
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《鏡週刊》報導，鎧甲娛樂是楊德昌、彭鎧立於2001年募資成立，還找了成龍夫妻入股，在2002年舉辦記者會，宣布合作網路卡通，推出以成龍卡通造型為主角的數位創作，引起熱烈迴響；之後公司也陸續推出《台北女生》等上百部動畫作品，豈料後來因經營者理念、市場環境等問題，後續發展不順，鎧甲娛樂業務也出現問題。
2005年，鎧甲娛樂帳目出現異狀，清查後發現遭掏空3千萬元，其中1千萬是彭鎧立用胞弟等7個人頭領乾薪，鎧甲娛樂決定向彭鎧立提出告訴，她在楊德昌生前遭通緝並逃亡美國，如今該案已經過了10年追訴期，獲不起訴，日前她高調出席楊德昌回顧展，也再次引起關注。