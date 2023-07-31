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北斗農會總幹事父子相挺　賴清德承諾當總統將推動幸福農業

▲北斗農會總幹事陳瑩昇（賴旁左一）及父親奠安宮董事長陳在（賴旁右一），站台力薦賴清德。（圖／吳音寧辦公室提供，2023.07.31）
▲北斗農會總幹事陳瑩昇（賴旁左一）及父親奠安宮董事長陳在（賴旁右一），站台力薦賴清德。（圖／吳音寧辦公室提供，2023.07.31）

記者顏幸如／彰化報導

民進黨總統參選人賴清德今到彰化縣，為北斗鎮長補選候選人江熊一楓、立委參選人吳音寧等人助選，北斗農會總幹事陳瑩昇及其父親北斗奠安宮董事長陳在站台力挺，陳瑩昇還細數賴清德行政院長任內如何嘉惠農友、改善農民處境。賴清德表示自己出身貧寒，對農業有特殊情感，未來若有機會帶領國家，將推動幸福農業，提高農民收入、發展循環農業、促進糧食安全。

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北斗鎮長補選將於本周六舉行，過去10天來，綠營從總統蔡英文到行政院副院長鄭文燦等人強力動員輔選江熊一楓、拉抬立委參選人吳音寧聲勢。前兩天黃金周末，鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲先後加持無黨籍候選人顏宏霖，加上在地的議長謝典林今（31）日凌晨宣佈退出國民黨，這場地方選戰瞬間升級全國矚目。

賴清德今日傍晚先到北斗奠安宮參拜，隨即轉往江熊一楓的造勢場，出席「與北斗鎮農民農友有約」活動，民進黨4位立委女將陳秀寶、黃秀芳、陳素月、吳音寧全數到場。北斗鎮農會總幹事陳瑩昇親自站台，盛讚賴清德擔任行政院長時非常照顧農民，並細數賴任內通過農業職災保險、提高喪葬補助等政策；陳瑩昇之父、北斗奠安宮董事長陳在，也主動上台與賴清德同框。

▲賴清德參與「與北斗鎮農民農友有約」活動，為江熊一楓、吳音寧等女將造勢。（圖／吳音寧辦公室提供，2023.07.31）
▲賴清德參與「與北斗鎮農民農友有約」活動，為江熊一楓、吳音寧等女將造勢。（圖／吳音寧辦公室提供，2023.07.31）
賴清德說，自己出身貧寒，單親的他童年常回務農的阿嬤家，因此對農家很熟悉，擔任台南市長時，看到崑濱伯80幾歲還得播種、農村年輕人擔心娶不到老婆，一直想改變台灣農業。他擔任院長時先從保險制度著手，透過制度保障農民，希望讓年輕人覺得科技農業這條路有前途、願意回鄉務農。

賴清德說，台灣以農立國，沒農業就沒糧食、國家沒糧食就容易出問題。明年他若有機會帶領國家，一定要推動幸福農業，由農業部、地方政府和農民一起並肩作戰，致力提高農民收入、發展循環農業、促進糧食安全等3大目標。

賴清德說，現今社會趨勢對食物的要求，不只吃飽吃巧而已，更要吃健康安全，從農地到餐桌，農產品每個階段都要符合健康安全標準；目前台灣農產品一年外銷50幾億元，政府未來會繼續幫農民推動外銷，有出路自然有保障；政府還將投入128億元建立冷鏈物流系統，積極處理供需失衡等問題。

賴清德分享自己當醫生的經驗，指台灣醫學進步，生物科技也很進步，政府將結合生技業界推動循環農業、全農產業，收集農畜業廢棄物做有機肥、飼料、生質能源、生技材料等。此外，全球氣候變遷嚴重，各國糧食收成受很大影響，替2350萬人生產安全、健康、足夠的糧食，不只是台灣農民、更是政府的神聖使命。

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