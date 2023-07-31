北斗農會總幹事父子相挺　賴清德承諾當總統將推動幸福農業

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賴清德今日傍晚先到北斗奠安宮參拜，隨即轉往江熊一楓的造勢場，出席「與北斗鎮農民農友有約」活動，民進黨4位立委女將陳秀寶、黃秀芳、陳素月、吳音寧全數到場。北斗鎮農會總幹事陳瑩昇親自站台，盛讚賴清德擔任行政院長時非常照顧農民，並細數賴任內通過農業職災保險、提高喪葬補助等政策；陳瑩昇之父、北斗奠安宮董事長陳在，也主動上台與賴清德同框。
賴清德說，自己出身貧寒，單親的他童年常回務農的阿嬤家，因此對農家很熟悉，擔任台南市長時，看到崑濱伯80幾歲還得播種、農村年輕人擔心娶不到老婆，一直想改變台灣農業。他擔任院長時先從保險制度著手，透過制度保障農民，希望讓年輕人覺得科技農業這條路有前途、願意回鄉務農。
賴清德說，台灣以農立國，沒農業就沒糧食、國家沒糧食就容易出問題。明年他若有機會帶領國家，一定要推動幸福農業，由農業部、地方政府和農民一起並肩作戰，致力提高農民收入、發展循環農業、促進糧食安全等3大目標。
賴清德說，現今社會趨勢對食物的要求，不只吃飽吃巧而已，更要吃健康安全，從農地到餐桌，農產品每個階段都要符合健康安全標準；目前台灣農產品一年外銷50幾億元，政府未來會繼續幫農民推動外銷，有出路自然有保障；政府還將投入128億元建立冷鏈物流系統，積極處理供需失衡等問題。
賴清德分享自己當醫生的經驗，指台灣醫學進步，生物科技也很進步，政府將結合生技業界推動循環農業、全農產業，收集農畜業廢棄物做有機肥、飼料、生質能源、生技材料等。此外，全球氣候變遷嚴重，各國糧食收成受很大影響，替2350萬人生產安全、健康、足夠的糧食，不只是台灣農民、更是政府的神聖使命。