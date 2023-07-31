第23屆花樣年華戲劇節頒獎 黌樓劇場獲「全國第一」

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文化部政務次長李靜慧致詞表示，參加這麼多頒獎典禮，今天「最佳行政團隊」的獎項頒發，令人印象深刻，因為每一場表演都須要強大行政力量支持，才能順利演出。文化部在推動戲劇藝術過程中，就是扮演支持角色，讓喜愛戲劇表演的青少年們，在長大之後也能持續奉獻並支持他人追夢。
聯華電子公共事務處副總經理郭臨伍在頒發評審團特別大獎之前，笑稱盛裝出席的自己好像來自過去，來此追尋自己的未來。最佳舞台監督獎，邀請臺北市議員苗博雅擔任頒獎人，議員表示：「人有多方面的潛力，在各行各業裡，重點從來不是你是第幾流的人才，而是你有多少的熱情和努力。」
典禮現場眾星雲集，亦邀請到實力演員楊子儀、陳慕義，金鐘影后吳奕蓉、莫愛芳頒發最佳男、女主角、男、女配角。陳慕義也鼓勵青少年們：「每個人都該是自己生命的主角，但把配角演好，也很重要。」
獲得今年全國第一大獎的是來自彰化的員林高中、精誠高中的黌樓劇坊，該劇場第13次參賽，是花樣年華戲劇節的常勝軍。因疫情睽違兩年後再次登上花樣舞台，並獲得全國第一大獎，學生們十分興奮，同時也向臺下所有演出團隊致意，「感謝所有人的協助，才能獲得這份榮耀！」
花樣戲劇節主辦人余浩瑋感性表示：「臺灣面臨諸多挑戰，包括少子化、包括網路發展的影響，如果相信藝術是一種解方的話，我們還可以在戲劇教育推廣、藝文紮根這方面有更多元的推進。」閉幕片的最後，也向所有人宣布了第廿四屆花樣年華全國青少年戲劇節的主題「活著」，期待未來能帶領更多熱愛表演藝術的青少年走入劇場，發現更多的自己。