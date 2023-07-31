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王宇婕19歲初吻孫耀威　獻人生第1次「胃痛好幾天」

▲王宇婕19歲獻出人生初吻，被對手演員孫耀威奪走。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲王宇婕19歲獻出人生初吻，被對手演員孫耀威奪走。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者羅凌筠/台北報導

中視、衛視中文台喜劇《女兒大人加個賴》開播記者會今（31）日舉行，管麟拍戲7年終於獻出螢幕初吻，讓黃薇渟感覺應該負責，「我覺得我好像對不起他。」王宇婕也提到自己19歲的人生初吻，在拍戲中獻給對手演員孫耀威，「我胃痛好多天，但是人生初吻給他還滿棒的。」她笑說以前讀天主教學校比較保守，「當時覺得我的初吻就是要給老公，但我現在已經不知道因為拍戲親了多少人了！」還許願想跟唯一偶像郭富城拍戲，「演他的管家我都願意。」

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▲柯叔元（中）把陳妤（左）、黃薇渟當作自己的女兒。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲柯叔元（中）把陳妤（左）、黃薇渟當作自己的女兒。（圖／記者鄭孟晃攝）
前陣子看到「七朵花」成員仔仔（周靂岑）離世，王宇婕談到傷心事忍不住紅眼眶，她說當初離開七朵花是經紀公司決定，「解散後大家就幾乎都沒有什麼聯絡，然後知道（仔仔）走的時候我其實滿訝異，我就問了小僑，我覺得很難過，因為我覺得好像離開團體之後一直沒有在關心大家，也沒有跟大家見面，沒想到就走了。」因為周遭愛犬、親友相繼離世，王宇婕有感而發說，未來當自己想到一個人的時候就要打個電話關心，因為真的不知道什麼時候會分別。

▲管麟螢幕初吻獻給黃薇渟。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲管麟螢幕初吻獻給黃薇渟。（圖／記者鄭孟晃攝）
管麟沒拍過吻戲，瞞了黃薇渟半年，自己拚命收集資料做功課，像韓劇《歡迎來到王之國》的吻戲，管麟觀摩後大讚：「這麼會親。」與黃薇渟拍吻戲，管麟笑說基本都有備好牙刷，而黃薇渟笑說：「我記得他滿專業的啊，聽到現在還是偏驚嚇，我覺得我好像對不起他。」她在之前的戲劇作品演肉食女，和3個男演員輪番親吻，黃薇渟也打趣：「拍這部戲好像吃素。」

▲侯彥西自爆強迫症怪癖，綁鞋帶的蝴蝶結圈圈要一樣大。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲侯彥西自爆強迫症怪癖，綁鞋帶的蝴蝶結圈圈要一樣大。（圖／記者鄭孟晃攝）
柯叔元即興演出高達70%，充分展現喜劇細胞，拍戲相處半年之久，演員之間就像一家人，他說：「這部戲很多帥哥美女，而且是我遇過最多肌肉男的一部，每個都很大很硬。」像是管麟、李迪恩、林禹等，每一位都身高超過180公分，胸前的肌肉都有練過，所以柯叔元透露為了不想在他們旁邊看起來顯胖，在片場他幾乎都只喝咖啡，不吃便當，而王宇婕有一場幫柯叔元檢查胸部的戲，雖然柯沒有脫掉上衣，但她光是用手摸就觸感不錯。

▲林煒出席《女兒大人加個賴》開播記者會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲林煒出席《女兒大人加個賴》開播記者會。（圖／記者鄭孟晃攝）
陳妤和侯彥西有不少對手戲，「第一次笑場笑這麼嚴重，看到他必須內心背九九乘法表，不然一對到眼就會被逗笑。」而侯彥西飾演一位珠寶鑑定師，有嚴重的強迫症，生活中他有些事也很注重細節，像是晾衣服必須肩線對準衣架，另外就是對於綁鞋帶有一個莫名堅持，「綁蝴蝶結要圈圈一樣大」，侯彥西甚至看到別人的鞋帶不對襯，也會忍不住想幫對方重綁，陳妤就是其中一位。

▲左起林禹、徐愷伶、林孫煜豪、陳敬宣、李迪恩、洛可杉分享父親節慶祝方式。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲左起林禹、徐愷伶、林孫煜豪、陳敬宣、李迪恩、洛可杉分享父親節慶祝方式。（圖／記者鄭孟晃攝）
新生代演員陳敬宣、李迪恩、洛可杉、林孫煜豪、徐愷伶、林禹一起聊起父親節話題，林禹說父親節沒有特別安排，「父親節當天以工作為主，我個性比較直男。」陳敬宣每年都會準備2份禮物，1份給爸爸、1份給阿公，她建議林禹挑禮物祕訣：「看你爸爸缺什麼。」林禹笑回：「工作做好就是最好的禮物。」相當低調避談爸爸林瑞陽。《女兒大人加個賴》8月1日起中視晚上9點、衛視中文台晚上10點首播，LINE TV、KKTV同晚12點播出。

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