下周一深夜拆除瑞芳福龍宮陸橋　車輛請改道行駛

隨著時代演變及人行環境的進步，新北市自改制升格以來，已拆除50座使用率低的人行陸橋，新北市政府養工處今（1）日再發布新聞稿預告，將於8月7日夜間11時起至翌日上午6時，辦理瑞芳區福龍宮陸橋拆除吊離作業，施工期間將封閉台2線海濱路（濱二路至洞頂路）全線道路，請大型車輛必須提前改由台2丙、基福公路、東碇路及台62通行，小客車則改經由洞頂路、金水公路、濱二路通行，施工期間若遇雨將順延。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府工務局長祝惠美表示，伴隨時代演變及行環境的進步，陸橋使用率逐漸降低，瑞芳福龍宮陸橋是新北市升格以來拆除的第51座人行陸橋，未來將持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業，以改善人行環境，提升市容景觀。
新北市養護工程處指出，陸橋拆除工程分4個階段進行，其中僅大梁拆除吊離階段需封閉全線道路，拆除吊離工程將於8月7日夜間11時起至翌日上午6時進行，屆時將封閉台2線海濱路（濱二路至洞頂路），請用路人依改道動線及義交指揮下配合改道。
新北市養護工程處補充說明，施工期間公車791路線共計停駛6個班次: 8月7日夜間，國家新城發車末班車時間提早為20:05，福隆末班車提前在21:30發車；8月8日上午國家新城頭班車發車時間改為05:35、福隆頭班車時間延至07:10發車，現場公車站牌將設置告示牌，並已提前通知客運公司等相關單位，拆除後人行空間將變更寬敞，通行也更為安全便利。