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王鴻薇爆潘孟安碩士論文抄襲比率達54%　「連國家公園網站都抄」

▲王鴻薇今召開記者會爆料，潘孟安高雄師範大學成人所碩士論文涉嫌抄襲，據Turnitin系統比對抄襲比率高達54%，連國家公園網站都抄。（圖／王鴻薇辦公室提供）
▲王鴻薇今召開記者會爆料，潘孟安高雄師範大學成人所碩士論文涉嫌抄襲，據Turnitin系統比對抄襲比率高達54%，連國家公園網站都抄。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

政壇再爆論文抄襲事件！國民黨立委王鴻薇今（1）日開記者會爆料，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安在高雄師範大學成人所碩士論文涉嫌抄襲，且根據Turnitin系統比對抄襲比率高達54%，連國家公園網站都抄，涉及至少6本以上期刊論文沒有引註，他痛批賴清德選舉抄盤手抄成這樣，誠信條款確實是個笑話。

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對於王鴻薇的指控，潘孟安強調，經系統及人工比對，對照現今國立高雄師範大學成人教育研究所在系所網站上公布的論文原創性比對規範表單，其要求全篇比對相似度須低於23%，「本人合乎畢業規範要求，論文具有原創性，無抄襲之疑慮」。

王鴻薇今召開記者會，他表示辦公室接獲舉發，潘孟安的高雄師範大學成人所碩士論文涉嫌抄襲，據Turnitin系統比對抄襲比率達54%，網路來源52%，出版物10%。他指出，行政院副院長鄭文燦過去抄襲比率30%就相當嚴重遭台大撤銷，潘孟安的論文等於幾乎一半都不是自己寫，確實相當誇張。他補充，根據人工比對整本論文簡直是縫合怪，潘孟安論文抄襲中山大學、朝陽科技大學、台灣體育學院、南華大學、台中師範碩士論文以及華南大學網路社會學期刊，抄襲對象至少6間學校。

「後續比對還沒有結束，只怕還有更多。」王鴻薇說，最誇張的是連國家公園網站的內容都一字不漏的抄襲，該論文17頁抄襲玉山國家公園網站，18、24頁抄襲國家公園網站，連這種輕易可以找到的資料都敢抄下去。他痛批，「潘孟安真的不是混可以形容」，而且以上抄襲皆未有引註，不要再說引註錯誤了，不曉得這種論文如何能夠畢業？

王鴻薇指出，初步資料來看，潘孟安違反高雄師範大學學術倫理事實明確，該案四月已經有民眾向校方檢舉，民眾說校方收件之後三個月都還沒有回應，也請校方具體向社會說明進度，勿枉勿縱，至於上周神隱的賴清德，既然向社會說抄襲准辭是民進黨的態度，就請問賴清德你的選舉總幹事潘孟安你要不要處理？賴清德高舉誠信條款大旗，身邊親信卻一個個爆出論文抄襲，真的是信賴危機大爆發。

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