王鴻薇爆潘孟安碩士論文抄襲比率達54%　「連國家公園網站都抄」

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王鴻薇今召開記者會，他表示辦公室接獲舉發，潘孟安的高雄師範大學成人所碩士論文涉嫌抄襲，據Turnitin系統比對抄襲比率達54%，網路來源52%，出版物10%。他指出，行政院副院長鄭文燦過去抄襲比率30%就相當嚴重遭台大撤銷，潘孟安的論文等於幾乎一半都不是自己寫，確實相當誇張。他補充，根據人工比對整本論文簡直是縫合怪，潘孟安論文抄襲中山大學、朝陽科技大學、台灣體育學院、南華大學、台中師範碩士論文以及華南大學網路社會學期刊，抄襲對象至少6間學校。
「後續比對還沒有結束，只怕還有更多。」王鴻薇說，最誇張的是連國家公園網站的內容都一字不漏的抄襲，該論文17頁抄襲玉山國家公園網站，18、24頁抄襲國家公園網站，連這種輕易可以找到的資料都敢抄下去。他痛批，「潘孟安真的不是混可以形容」，而且以上抄襲皆未有引註，不要再說引註錯誤了，不曉得這種論文如何能夠畢業？
王鴻薇指出，初步資料來看，潘孟安違反高雄師範大學學術倫理事實明確，該案四月已經有民眾向校方檢舉，民眾說校方收件之後三個月都還沒有回應，也請校方具體向社會說明進度，勿枉勿縱，至於上周神隱的賴清德，既然向社會說抄襲准辭是民進黨的態度，就請問賴清德你的選舉總幹事潘孟安你要不要處理？賴清德高舉誠信條款大旗，身邊親信卻一個個爆出論文抄襲，真的是信賴危機大爆發。