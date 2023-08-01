名家論壇》木夫／柯文哲的半導體戰略不及格

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台積電的先進製程技術是美國成功達成目標的必要條件。美國自身優勢在於晶片設計和先進技術，但無法獨自支撐整個半導體產業，因此依賴拉攏包括台灣、荷蘭、日本、南韓等國家組成聯盟，從設備、技術、材料到人才，形成對中國的全面封鎖。對台灣而言，加入這個聯盟是再明顯不過的選擇，要謀略的是台灣應如何在這場戰略博弈中取得最大利益，而想當總統的柯文哲卻是認為台積電在逃離台灣?
此外，值得注意的是，中國經濟同時面臨重大挑戰，包括房地產泡沫、資本外流、產業外移和高青年失業率。因此，晶片戰對中國造成巨大打擊。儘管中國試圖限制鎵、鍺等產品的出口作為反制措施，但這些產品可以被替代，充其量會增加成本，完全無法跟中國在先進技術、設備和人才方面受限的困境相較。
因此，未來局勢十分明確，先進技術和市場主要由美國主導，中國則成為次要技術的供應國。
再回來看台灣，台灣在全球半導體市場扮演著極為重要的角色，得益於卓越的技術人才、完整的產業鏈結構和強大的研發能力，而半導體產業正不斷迎來新的發展機遇，特別是在人工智慧、物聯網、雲端運算、5G通訊等領域的應用日益普及，這些新興技術的普及和需求增加為台灣半導體產業帶來了巨大的發展機會。因此，我們應抓住這個機遇，加大投資和研發力度，推動台灣半導體產業的進一步發展。
尤其面對其他國家紛紛推出補貼和優惠政策，以爭取技術主導權，台灣必須因應這種國際局勢，持續保持現有的優勢，並提升台灣關鍵產業在國際供應鏈中的地位。
因此，再強調一次，任何想要參選台灣總統的候選人都應提出半導體戰略，包括讓台灣的半導體產業如何能在技術領先、人才培訓、產業鏈整合和國際市場競爭等四個面向上取得長遠發展，以有助於確保台灣的國家安全，也只有持續加強半導體產業的競爭力和實力，台灣才能在全球舞台上更自信地行走，為國家的繁榮和安全做出更大的貢獻。
台灣半導體戰略將是評斷各總統候選人是否具備領導人資格的重要議題，而柯文哲在這一題是完全不合格。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
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