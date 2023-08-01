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前瞻預算爭議首發聲　盧秀燕：恭喜高雄、台中人很委屈很辛酸

▲今天是原住民族日，盧秀燕主持會議時搭配原住民服裝，推動多元族群的尊重與對待。（圖／台中市政府提供，2023.08.01）
▲今天是原住民族日，盧秀燕主持會議時搭配原住民服裝，推動多元族群的尊重與對待。（圖／台中市政府提供，2023.08.01）

記者顏幸如／台中報導

審計部公佈中央前瞻預算中央補助，藍白陣營批評中央獨厚高雄市，台中市長盧秀燕今首度對此事發聲，她先恭喜高雄市，強調「我們不忌妒」，接著說「但是台中市人真的很委屈很辛酸」，高雄捷運快有5條了，自己上任快5年，第2條捷運藍線仍「來來回回不斷被中央打回」，聽說中央最近準備找理由再退回或擱置，她向行政院喊話「基於公平，拜託給我們藍線捷運」！

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審計部公布「111年底前瞻計畫第1期至第3期特別預算補助地方政府經費執行情形」，中央共補助地方5358億元，台中市獲228億元，是六都倒數第2，僅次台北市。獲得最多補助的是高雄市的1265億。

藍白陣營從民眾黨主席柯文哲到台北市長蔣萬安，連續數日批評前瞻預算分配不公平。沈寂數天的盧秀燕今（1）日主持市政會議時，首度對此事表達看法，起手式便是「台中市政府要很委婉、很委屈的說明我們立場」。

盧秀燕說，依據審計處報告，前瞻預算中央補助地方22縣市5358億，高雄市獨拿1265億元佔1/4，「恭喜高雄市、我們不忌妒，但希望每個城市公平分配都能拿到1千多億」。她說台中只分配218億，前瞻補助是高雄的1/4，六都倒數第2，「台中市人真的很委屈很辛酸」。

盧秀燕接著說。高雄已經有2條捷運，行政院又補助3條，反觀台中市比高雄大、人口多，只有一條捷運綠線，至於第2條藍線，「我上任快5年，案子來來回回不斷被中央打回，要求不斷修正、不斷往上送，中央始終沒有同意，現在案子還在行政院」。

她說，捷運藍線總經費1615億元，台中市自籌高達3/5、939億元，「沒有問題，我們會負責」！並依規定向中央申請補助675億。她話鋒一轉，說「聽說中央又有意見」，雖然案子已送到行政院一段時間，中央最近準備找理由把藍線退回或擱置。她向中央喊話：「我們希望這個消息不正確，台中人拜託中央，基於公平，給我們藍線捷運，不要退回或擱置，拜託拜託。」

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