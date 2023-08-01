黃子佼驚傳收掉公司、藝人跳槽 子弟兵陳明珠：沒有這件事
黃子佼（佼佼）6月19日被揭發性騷擾，本人拍影片認錯道歉，接著自殘送醫，出院後神隱1個月，後來選在老婆孟耿如生日前夕，寫下21625字長文懺悔，近日週刊爆料黃子佼打算收掉經紀公司，旗下藝人陳明珠傳出將經紀約轉給張小燕，引發關注，對此，陳明珠經紀人向《NOWnews今日新聞》否認。
記者楊穎軒、詹鎰睿／綜合報導
據《鏡週刊》報導，入行多年的「客家妹」陳明珠3年前簽進黃子佼經紀公司，成為該公司首位藝人，黃子佼6月爆發醜聞，近來有消息指陳明珠已經將經紀約轉到張小燕的經紀公司，不過陳明珠經紀人向《NOWnews今日新聞》澄清：「沒有這件事唷！」
黃子佼在萬言書上曾提及想解散工作團隊，他感謝恩師張小燕和孟耿如替他理性分析，理出對策繼續照顧團隊生計，「而這些都必須要擁有一個前提，那就是召回我的責任感，但是，我仍感覺自責，受不起大家的愛，也受不起大家的恨，正反情緒反覆衝擊，直至某個時間點，吸口氣起身，擔起責任往下走。」並沒有明說要結束公司營運。
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