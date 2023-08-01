名家論壇》鈕則勳／郭董頻出招，藍軍擋得住？

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第三，郭想和國民黨分庭抗禮，畢竟當天國民黨開全代會，正式提名侯友宜參選，郭董有了這個宣言後，只要有報導到國民黨全代會提名侯友宜新聞的時候，都會連帶報導郭董的聲明 ; 第四，持續增加籌碼，和國民黨與柯文哲博弈，畢竟如果沒有聲音，他被邊緣化的可能就高，特別是在國民黨與柯皆無法以自己的力量獲勝的時候，郭董就有待價而沽的空間與談判籌碼。
從以上幾個話題與操作都能清楚發現，郭參選的意志或許已經更加堅定了，況且除了日前再次赴美，且宣示要繼續推進「主流民意大聯盟」與強化外交能力外，柯文哲的演唱會他也致贈花籃且寫道「一個人走得快，一群人走得遠」，當然又是想和柯Ｐ示好，創造話題與懸念，且測試柯的反應，以作為後續決策的判斷，郭策略的脈絡與操作確實愈來愈清晰，參選或許已經箭在弦上。
反觀國民黨陣營，近來主導媒體的話題除了是全代會侯與韓國瑜合體，冰釋前嫌，為民調支持度拉抬了一點之外，就多圍繞在金小刀「揮刀向黨內」上，確實有可能產生利弊互見的「雙面刃效果」，侯要藉此得分也不易 ; 侯訪日，又受到謝典林退黨的影響，當然會衝擊出訪議題的聚焦討論，除非侯能在訪日過程中藉更清晰的兩岸政策來讓日本覺得國民黨當選對其安全更有利，近一步來區隔其他候選人對台日關係的建構，才能產生「出口轉內銷」的積極效果，不然在議題與聲量的討論，侯與國民黨或許就未必能拚得過郭董在議題上的攻堅與挑戰。
但頗為無奈的是，國民黨對郭董的頻頻出招，似乎沒有什麼積極有效的反制力道，不只侯郭會晤遙遙無期外，國民黨中央對於南投、彰化議長退黨也沒有積極防堵，坊間盛傳還有下一位，更可能引發「骨牌效應」，朱立倫甚至也不敢再提所謂第二階段整合 ; 郭久攻不下，黨中央坐困愁城，侯更分身乏術，只能眼巴巴的看著郭的步步進逼而束手無策，在坊間民調也有顯示侯、郭支持度差距不大的情況時，一個不小心，被郭追過未必不可能。
就算路人皆知郭董參選，非綠陣營整合更形困難，等於保送賴清德當選，但是國民黨若據以和郭董喊話，郭董勢必也不理，畢竟他完全沒放棄「總統夢」，他反而相信自己只要頻頻出招，且國民黨挺郭力量持續運作，便可能將侯邊緣化，更能大軍壓境順勢和柯談判，國民黨若無法破郭的局，擺脫郭的糾纏，只會給柯P更多以逸待勞拚坐二望一的機會，侯要翻身便更形困難了。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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