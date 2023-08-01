人物／踢爆林智堅論文案蛻變女戰神　王鴻薇刀刀見骨再槓潘孟安

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回顧王鴻薇擦亮女戰神招牌關鍵，2022年7月王鴻薇接獲爆料召開記者會，公開指控當時聲勢如日中天，並投入桃園市長選舉的林智堅在2008年完成的「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」碩士論文，涉嫌抄襲中華大學提交給新竹科學園區的「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度」委辦報告。
王鴻薇在記者會上指證歷歷，還提出多項證據，殺得民進黨措手不及。與此同時，林智堅乃至民進黨整體選情，在輿論不斷延燒情況下，使得負面影響不斷擴大。
在各界一片驚呼中，林智堅隨後在同年8月火速宣布退出桃園市長選舉，並承認努力不夠、寫作有瑕疵；最終經校方調查，中華大學認定林智堅論文抄襲，依法撤銷碩士學位；幾近同時，台灣大學也接獲檢舉，經學術倫理審定委員會認定林智堅論文抄襲，再撤銷其碩士學位，碩士學位遭受雙殺尷尬局面。
如今2024大選迫在眉睫，賴清德親信民進黨客家事務部主任蔣絜安，早前也被指控論文抄襲，遭到台大撤銷其國發所碩士學位。正當風暴還未平息時，王鴻薇今年8月1日再度出手爆料，潘孟安高雄師範大學成人所碩士論文涉嫌抄襲，據Turnitin系統比對抄襲比率高達54%，網路來源52%，出版物10%，涉抄襲中山大學、朝陽科技大學、台灣體育學院、南華大學、台中師範碩士論文及華南大學網路社會學期刊，至少6間學校。
不僅如此，王鴻薇也拿出資料比對，潘孟安論文連國家公園網站的內容都一字不漏抄襲，該論文17頁抄襲玉山國家公園網站，18、24頁抄襲國家公園網站，且抄襲還皆未有引註，讓王鴻薇不解直呼「真的不是混可以形容」，賴清德高舉誠信條款大旗，身邊親信卻一個個爆出論文抄襲「信賴危機大爆發。」
另外，資深媒體人周玉蔻於台北市長選舉期間，於自身主持的電視節目點名前中國小姐張淑娟，為蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞案女主角，引發社會譁然。聞訊後，王鴻薇則主動陪同張淑娟，到台北地檢署提告周玉蔻。
令人意想不到的是，周玉蔻提前抵達北檢大門盼向張淑娟道歉，但王鴻薇見周玉蔻遲遲不肯離開，兩人隨即爆發口水戰；王鴻薇怒嗆周玉蔻「天天在敗訴還有臉在這邊講話」、「好意思跟人家道歉」，而周玉蔻也不甘示弱回擊「你滾一邊去啦」。火爆對罵近20分鐘，過程一躍上媒體版面，讓王鴻薇剽悍作風再度廣為人知。