25歲《高校十八禁》Angus Cloud驟逝 生前飽受喪父之痛折磨
25歲好萊塢男星安格斯克勞德（Angus Cloud）主演HBO影集《高校十八禁》的毒販「費茲科奧尼爾」成名，昨（31）日在加州被發現遺體，得年25歲，奧克蘭消防局證實，上午11點30分左右收到醫療緊急通知，安格斯克勞德當場已經死亡，死因尚不清楚。
記者羅凌筠/綜合報導
安格斯克勞德親屬的聲明指出，「身為一個藝術家、朋友、兄弟和兒子，安格斯在很多方面對我們來說都是特別的。上周他安葬了父親，在喪親之痛中苦苦掙扎。我們唯一的安慰就是知道安格斯現在和他的父親團聚了，他的父親是他最好的朋友。」
安格斯克勞德曾經公開表示，他在努力奮鬥擺脫自己的精神問題，家人表示：「我們希望他的去世能提醒其他人，他們並非孤軍奮戰。」除了《高校十八禁》，安格斯克勞德的代表作還有《好萊塢以北》、《一線生機》。
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