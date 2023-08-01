名家論壇》黎榮章／723全代會後　國民黨定於一尊了嗎？

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7月以來郭台銘聲量超越侯友宜的兩天，分別是7月11、15日，他在臉書貼文談都更、居住正義。郭台銘11日貼文批民進黨的都更、危老重建政策已失控，政府放任建商坑殺地主，當日聲量1.2萬則；15日郭又在臉書貼文強調「我當然有資格談居住正義」、「我沒有炒房，我在意年輕人買不起房子，我當然有資格談居住正義」，呼籲大家和他一起參加716凱道遊行，當日聲量1.7萬則。侯、郭兩人在7月份的聲量分別是前者52萬則，後者28萬則，差距明顯。
目前網路討論焦點現已不在郭台銘，具有國民黨提名背書的侯，才是當前外界關注的「大勢」。國民黨現在的問題是黨內團結問題，分析臉書藍營社群中，對侯、郭的討論佔比，可發現藍營社群提到侯的佔比不高，只有6%，藍營社群並沒有出現「齊聲挺侯」狀況，基層、小雞與他仍不夠貼近；但相較之下，藍營社群提到郭的比例比侯更低，只有1%，也就是說，雖有部分藍營山頭、小雞和郭保持曖昧關係，但並非藍營整體的主流聲音。
進一步觀察藍營社群中提到郭台銘的相關討論，對其話題進行類聚分析後，可發現最熱門的討論主題是「藍營不該再內鬥」20%、認為「郭台銘出來，賴清德會躺著選」的也有11%，認為「郭台銘已經是在攪局」有8%，認為「朱立倫應想辦法整合郭台銘」也有8%。整體而言，反對、不看好郭台銘繼續參選藍粉專的有47%。不過，也有19%表示藍營粉專「唯一支持郭台銘」，13%「支持郭台銘參選」，12%認為「郭台銘有辦法帶領台灣」，8%認為「郭才能帶領藍營勝選」。也就是說，在藍營粉專提到郭台銘的討論中，支持、反對郭繼續參選的聲音都近半，但支持郭參選、或支持他帶領藍營勝選的聲音稍微佔了多數，有52%。
但退一步而言之，郭台銘現在藍營社群的討論量只剩1%，縱使這1%當中，有微幅過半的人較支持他選到底，那也已經是藍營社群少數中的少數。也就是說，在中常會、全代會連過兩關的侯友宜，已逐漸將成為藍營共主，雖然整合路上仍有雜音，但認同應服膺遊戲規則的支持者佔大多數，基層希望看到的是團結的國民黨，不希望有人再來攪局。
國民黨接下來的首要之務就是整隊，不只整合中央地方齊心，也要整理好競辦的戰鬥隊形，讓參選人、團隊整體都發揮最高戰力，證明侯友宜是最值得藍營支持者相挺的人選，才能消弭其他雜音。雖然730再有彰化縣議長謝典霖拋出退黨震撼彈，被解讀是地方諸侯退黨挺郭，但整隊過程就是會有人歸隊、有人離隊，一旦侯友宜證明自己是下架民進黨的最佳人選，藍營支持者自然會主動集結。只是目前看來這個朝向光明正面的期待，能見度並不高。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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