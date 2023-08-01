卡努逼近沖繩！2天取消約900航班影響11萬人 超市食物被搶光
今年第6號颱風卡努目前已抵達沖繩那霸市東南部海域，並持續往西前進，預估在1日晚間至2日最靠近沖繩。但目前沖繩本島已有部分地區被卡努的暴風圈籠罩，當地風雨不斷。受到此影響，那霸機場於1日時全天關閉，往來航班全數停飛，加上7月31日停飛的航班，共計有11萬人受到影響。不少民眾完全沒想到會「被長期滯留」，連住宿的地方都沒有下落；另有正好在當地旅遊的台灣遊客發現，超市貨架食物早已被搶購一空。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《日本放送協會》、《全日本新聞網》、《沖繩Times》等日媒報導，日本氣象廳將卡努颱風升級為「非常強颱」，1日中午已經來到沖繩那霸市東南部海域約200公里處，並以時速20公里的速度朝著西北西方向前進。
受到卡努颱風影響，那霸機場以及宮古機場1日時關閉，往來的國際線及國內線航班也全數停飛，截至上午9時為止，共計420航班停飛。由於那霸機場自7月31日下午起已陸續有航班延誤、取消，超過900航班停飛，超過11萬人也因此受到影響。
31日時，有大批旅客紛紛到那霸機場的航空公司櫃台，希望能將航班改簽至7月31日或是延後至8月2日，雖然有旅客幸運修改到航班，但也有不少人一早前往仍落空。且1日航班停飛，2日的航班也已經爆滿，等於不少旅客「被長期滯留」，得在沖繩多留3天。
一名觀光客表示，當時他搜尋了附近的飯店，一宣佈停飛時，飯店很快就沒有空房了。另外一名來自京都的觀光客表示，「感覺得等到3日才能離開沖繩，因為也只能待在房間中，所以有買了很多食材。」一名剛好到沖繩旅遊卻碰上颱風的台灣遊客指出，旅遊期間就收到警報，超市的食物也全都被搶光了。
報導指出，目前沖繩當地的風雨十分猛烈，日本氣象廳預估，卡努會在1日晚間至2日時最接近沖繩，同時也呼籲當地民眾要十分注意安全。