卡努來襲挫勒等！中國浙江：以「最不利情況」迎戰 絕不鬆懈
颱風杜蘇芮過境，剛給中國沿海地區，如福建等帶來嚴重災情，加上外圍環流和其他天氣因素的多重影響，也導致暴雨猛灌京津冀（北京、天津和河北），首都北京路毀橋斷的慘況著實罕見，截至發稿時間為止已知造成11人死亡、27人失蹤。眼看下一個颱風「卡努」來勢洶洶，中國東部沿海省份浙江嚴陣以待，以最高警戒級別備戰。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《澎湃新聞》、《浙江日報》等中媒報導，目前，卡努路徑成謎，原本說卡努將在副熱帶高壓引導下往北偏西方向移動，強度還將繼續增強，但8月1日開始，由於副熱帶高壓變弱、形態改變，引導氣流變得不太清晰，導致卡努移速開始減緩，預計8月2日夜間移入東海，逐漸轉向偏北方向移動。
至於卡努路徑的調整，中國中央氣象局分析，還要看3日至4日副熱帶高壓的變化，如果副熱帶高壓受到北側冷空氣打壓，出現減弱斷裂，卡努將受到西南風引導往日韓方向移動；如果副熱帶高壓沒有斷裂或斷裂較晚，則可能引導颱風登陸中國華東沿海。簡言之，大氣環流形勢剛剛開始調整，後期卡努的移動路徑存在非常大的不確定性，尚無法完全排除登陸浙江的可能，上海、江蘇也將受到不小影響。
報導指出，不管卡努登陸中國與否，基本上都會靠近華東沿海，給東海一帶海域帶來強風豪雨，儘管步伐變慢了，但目前仍在海上不斷積蓄能量，7月31日強度更是連升2級，加強至超強颱風。
浙江省防災單位表示，當前浙江防禦工作的重中之重，是做好8月2日晚上前的海上防禦工作，已派出3個督查組，分赴寧波、舟山、溫州、台州、嘉興等地，檢查海上船舶防颱工作，休閒漁船全部停止營業，海上養殖人員則全部撤離上岸。