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不用去「饗」！台南遠東也有伊比利火腿吃到飽　含超巨戰斧豬排

▲台南遠東香格里拉飯店的自助餐廳「遠東CAFÉ」即日起至9月17日推出期間限定，包含伊比利火腿、伊比利豬梅花、伊比利豬戰斧，皆可無限量吃到飽。（圖／台南遠東香格里發提供）
▲台南遠東香格里拉飯店的自助餐廳「遠東CAFÉ」即日起至9月17日推出期間限定，包含伊比利火腿、伊比利豬梅花、伊比利豬戰斧，皆可無限量吃到飽。（圖／台南遠東香格里發提供）

記者葉盛耀/綜合報導

暑假期間，吃到飽餐廳無不推新活動藉此吸引消費者。人均餐價破4000元天花板價的buffet「饗A Joy」標榜吃得到各式高檔食材，像是現片的伊比利豬火腿。現在台南遠東香格里拉飯店的自助餐廳「遠東CAFÉ」同樣也吃得到！不只伊比利火腿，伊比利豬梅花、伊比利豬戰斧也同樣是無限量吃到飽，即日起至9月17日推出期間限定。另外，還有兩家業者，包含台北萬豪酒店與漢來海港餐廳，也在自助餐廳推出美國牛、牛排吃到飽。

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有「全世界最好吃的豬肉」美稱的西班牙國寶伊比利豬，通常會大量餵食橡實，其脂肪成份多為與橄欖油類似的不飽和脂肪酸，因此伊比利豬又被稱為「會走路的橄欖樹」，也是其美味且成本居高不下之原因。

之前人均餐價破4000元天花板價的buffet「饗A Joy」開幕時，就有提供伊比利豬火腿無限供應，現今，台南人氣自助餐廳、位在台南遠東香格里拉飯店內的「遠東CAFÉ」，也吃得到伊比利豬的美味，即日起至9月17日推出期間限定「極致肉食享受」美食活動，包含經典前菜「蜜瓜搭伊比利豬火腿」，以豬後腿部位生火腿薄片搭佐蜜瓜，鹹香甘甜，餘韻迷人。

▲經典前菜「蜜瓜搭伊比利豬火腿」，以豬後腿部位生火腿薄片搭佐蜜瓜，風味香甜。（圖／台南遠東香格里拉提供）
▲經典前菜「蜜瓜搭伊比利豬火腿」，以豬後腿部位生火腿薄片搭佐蜜瓜，風味香甜。（圖／台南遠東香格里拉提供）
也有「手撕伊比利梅花豬肉普切塔」，是將梅花部位以黑胡椒、義大利香料佐味，烘烤至中心溫度約七十度，配上法國麵包享用。甚至還有「爐烤帶骨伊比利豬戰斧」，帶有十根骨的伊比利豬肋排，淋上橄欖油、月桂葉、扁葉巴西里等香料再直火慢烤，外層金黃、鮮嫩多汁。這些誘人垂涎菜色都不需另外加價，就可無限量吃到飽。「遠東CAFÉ」自助餐廳於每日午、晚餐供應，平日每位最低980元起，假日每位1,280元起。

▲帶有十根骨的伊比利豬肋排做成「爐烤帶骨伊比利豬戰斧」，巨大厚實，香嫩多汁。（圖／台南遠東香格里拉提供）
▲帶有十根骨的伊比利豬肋排做成「爐烤帶骨伊比利豬戰斧」，巨大厚實，香嫩多汁。（圖／台南遠東香格里拉提供）
台南遠東香格里拉的「醉月樓」也有伊比利豬製成的江浙菜料理，包含酸辣順口「紅油拌伊比利松坂肉」、創新菜「伊比利豬堅果蝦鬆」、湯醇味濃的「剁椒雪菜伊比利豬龍膽」以及奶香十足「香煎伊比利豬」、料豐味美「上海生煎黑椒伊比利豬包」等菜色。

▲台南遠東香格里拉的「醉月樓」也有江浙新菜，同樣以伊比利豬製成。（圖／台南遠東香格里拉提供）
▲台南遠東香格里拉的「醉月樓」也有江浙新菜，同樣以伊比利豬製成。（圖／台南遠東香格里拉提供）
喜愛吃牛肉、也想要牛肉吃到飽的，則可到台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge，即日起至10月13日，於平日晚間推出「牛排對決‧肋眼菲力豪吃之夜」，每人1399元+10%，享四件式牛排套餐，含酥炸薯條、燻肉凱薩沙拉、洋蔥湯，以及雙主餐爐烤肋眼與菲力牛排，其中爐烤肋眼、菲力牛排與薯條可無限續點。

▲台北萬豪酒店於一樓Lobby Lounge，即日起至10月13日，於平日晚間限時推出「牛排對決‧肋眼菲力豪吃之夜」，每人1,399+10%元，爐烤肋眼、菲力牛排與酥炸薯條可無限續點。（圖／台北萬豪提供）
▲台北萬豪酒店於一樓Lobby Lounge，即日起至10月13日，於平日晚間限時推出「牛排對決‧肋眼菲力豪吃之夜」，每人1,399+10%元，爐烤肋眼、菲力牛排與酥炸薯條可無限續點。（圖／台北萬豪提供）
而漢來海港自助餐廳則與美國肉類出口協會攜手合作，即日起至8月4日推出「美牛狂歡節」，現切牛排「爐烤肋眼」、搭配秘製烤肉醬的「BBQ牛小排」、美牛獨特的油脂香氣滲入壽司飯內的「牛肉握壽司」以及「匈牙利牛肉湯」，通通無限量供應。
 

▲漢來海港餐廳有「美牛狂歡節」活動，推出爐烤肋眼、BBQ牛小排、牛肉握壽司和匈牙利牛肉湯，無限量供應，活動僅至8月4日。（圖／漢來美食提供）
▲漢來海港餐廳有「美牛狂歡節」活動，推出爐烤肋眼、BBQ牛小排、牛肉握壽司和匈牙利牛肉湯，無限量供應，活動僅至8月4日。（圖／漢來美食提供）

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