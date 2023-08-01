丹丹漢堡廣東店熄燈！在地人哭「丹丹不能亡」 老闆：和房東無關
素有「速食南霸天」稱號的丹丹漢堡，由於獨特內規只給親戚或資深員工加盟，因此始終沒揮軍北上開分店，成為南部傳說之一。而在屏東市區開業31年的「丹丹漢堡廣東店」，突無預警於昨（31）日結束營業，讓在地民眾哀號：「丹丹不能亡！」而老闆也發聲解釋和房東無關，盼外界別再猜測。
記者黃韻文/綜合報導
創立於1984年的丹丹漢堡，以炸雞、漢堡配麵線羹、瘦肉粥的獨特菜單，加上高CP值價位，一路來斬獲不少粉絲，更成為大家到南部必造訪的觀光景點之一。不過粉專「屏東小鎮資訊」揭露，位於屏東市區的「丹丹漢堡屏東廣東店」結束營業，消息一出震驚許多在地人，直呼：「無法接受，是從小吃到大的童年回憶」、「這是屏東頭等大事」。
丹丹漢堡廣東店門口貼出公告，說明「由衷感謝每一位支持我們、鼓勵我們的好顧客、好鄰居、好朋友，因租約到期，廣東店將營業至2023年07月31日，丹丹漢堡廣東店全體同仁在此致上最誠摯的感謝，希望大家未來繼續支持鄰近的建國店、中華店，我們後會有期。」
針對不少人未審先判關店是房東的錯，討論串還釣出老闆親自發聲解釋，除了答謝各界31年來的支持，更強調「跟房東無關請別亂猜測」，而屏東還有建國店、中華店，因此也不打算移地方重新營業。
根據粉專《TO'GO泛油情報》曾透露，丹丹漢堡創始者謝氏夫婦基於管理層面考量，堅持不在北部拓展分店，因此不是有錢就能加盟，除非是親戚或資深員工，通過總部審核後才能開店，這也是為何目前全台只有40多間門市的原因。如今少了一家丹丹漢堡，更讓消費者感到不捨。