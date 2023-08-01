MyVideo「BBC PLAYER」上線！《那些電影教我的事 》推薦6大片單

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BBC Studios六大品牌集結3000小時內容，在記者會中，邀請百萬人氣影評部落客「那些電影教我的事」的水尢水某夫婦分享6品牌的超級片單：
📍自然生態BBC Earth
冒險險類冰凍星球 II︰強大製作陣容，走訪全球18國寒冷地區，高至崇山峻嶺，廣至冰雪沙漠，深至雪域森林，遠至從太空捕捉的冰川崩解畫面，加上運用最新拍攝技術捕捉許多史無前例的冰凍世界生物美景，同時也記錄了全球暖化對地球的影響。
📍經典英劇的BBC First
路德探長：自2010年播出至今已有5季，男主角伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）憑藉這部影集獲得三屆金球獎提名，並一舉獲得第69屆金球獎迷你劇或電視電影類的最佳男主角，而《路德探長》（Luther）也曾獲得8項黃金時段艾美獎提名，講述充滿正義感又個性火爆的路德探長與罪犯間爾虞我詐，鬥智鬥力的精彩劇情。
📍生活食尚的BBC Lifestyle
戈登拉姆齊明日廚神：來自英國的米其林星級主廚高登·拉姆齊（Gordon Ramsay） 在全球的餐廳累計共獲得17顆米其林星，其火爆脾氣及毒舌菜評，被全球粉絲封為「地獄主廚」，《戈登拉姆齊明日廚神》 承襲《誰是接班人》的風格，節目中12組餐飲實業家將角力激戰，包括一系列高難度的烹飪挑戰，考驗參賽廚師的技巧、速度及應變能力，也有食物廣告拍攝行銷、餐廳外場的實作挑戰，而獲勝者可以得到戈登私人投資的15萬元英鎊，約600萬台幣資金，協助創業。
📍紀實類娛樂節目BBC Brit
豆豆先生笨拙憨厚的性格、趣怪的肢體語言、天馬行空的想法，加上招牌式的英式幽默感，劇集行銷全球超過245個地區，並衍生出許多相關的作品，如同名的電視動畫《豆豆先生》以及兩部電影《豆豆先生》與《豆豆假期》。2013年，他更獲頒大英帝國司令勳章，以表彰他對英國演藝界的貢獻。