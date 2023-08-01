論文抄襲狙擊政壇　藍綠白輕則補件道歉、重則丟官退選

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被民進黨視為未來明日之星的新竹市前市長林智堅，宣布參選桃園市長後遭爆論文抄襲，原先台灣大學與中華大學碩士論文均被學論會認定抄襲，遭撤銷雙碩士學位，林智堅黯然宣布退選，立委高嘉瑜選前直言「一屍五命」一語成讖，民進黨北北基桃竹全盤皆輸。
時間回到去年九合一大選，議員林耕仁代表國民黨參選新竹市長，同樣遭爆陽明交大與中華大學碩士論文抄襲，最終成功保住中華大學學位，但陽明交大學倫會認定論文抄襲與未適當引駐，撤銷學位，最終也未能勝選。
許淑華去年參選南投縣長時，遭爆時任南投市長就讀逢甲大學在職專班，學位論文涉嫌抄襲時任南投市公所專員，經學倫單位審查後，確認許淑華論文涉及「不當引述」，但未達違反學術倫理情節重大應予撤銷學位程度，最終選舉結果出爐，也順利當選參選南投縣長。
論文抄襲事件波及政壇，南投縣議會議長何勝豐遭爆料從小學畢業跳級取得亞洲大學碩士學位，最終何勝豐坦言論文確實有參考同學，也認為自己從政這麼多年，能擔任議員、當議長並非靠學歷，有無學位影響不大，去年九合一大選以無黨籍身分參選議員順利連任。
民進黨立委蔡適應去年參選基隆市長，遭檢舉台北大學都市計劃研究所的博士論文涉嫌抄襲，最終市長選舉蔡適應不敵國民黨候選人謝國樑。論文爭議部分，蔡適應在今年3月宣布稱學倫單位受理其申訴，經審定決議保留博士學位，卻也拋出震撼彈將不投入2024立委選舉。
民眾黨前不分區立委蔡壁如去年遭桃園市前議員王浩宇具名檢舉，提及蔡壁如在德明科大在職專班碩士的論文涉嫌抄襲，經學倫單位調查認定論文違反學術倫理，並建議撤銷碩士學位，蔡壁如最終自行辭去立委職務，懸缺由吳欣盈遞補，如今捲土重來將參選台中市第一選舉區立委，挑戰民進黨現任立委蔡其昌。
高虹安去年投入九合一大選時，被周刊踢爆就讀美國辛辛那提大學的博士論文，涉嫌重製資策會的論文。雙方各說各話，資策會去年10月委請律師提起侵犯著作權的刑事自訴，侵權爭議結果仍未出爐，而高虹安最終也贏得選舉，不僅成為新竹市史上首位女市長，更打破昔林智堅紀錄，成為史上最年輕的縣市首長。
時任桃園市長鄭文燦去年10月遭爆台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，最終被學倫會認定抄襲比例過高，撤銷其碩士學位，事後鄭文燦對此致歉，事後被外界認為因學倫事件影響其角逐民進黨主席，最終仍獲重用，輔佐新科行政院長陳建仁，接任行政院副院長。