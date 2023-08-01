巷仔內／「民主大聯盟」6人退選　賴清德立高標防成員染塵埃

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對於立委參選人退選爭議，除了賴清德決策圈過小，也與賴清德自身設下的道德高標準有關。檢視立委提名策略小組成員，除了新潮流，也納入英系及正國會，看似考量派系平衡，但決策圈過於單一，由「3個老南男」（賴清德、秘書長許立明、競選總幹事潘孟安）主政，為黨內詬病，一名提名小組成員就曾私下感嘆，會議前立委參選人選已定奪，小組會議早淪「過場」而已。
另一方面，為重拾人民「信賴」，賴清德在各項議題上，也展現出「高標準」，從建立學倫機制、打擊黑金槍毒，到近日的性騷擾#Me too事件，大刀闊斧推動黨務革新，雖然整頓過程中，黨內並非沒有出現雜音，但最後仍是順利完成改革，同時，賴下令全黨須以身作則，當立委參選人只要染上一點塵埃，也快狠準的盡快斬斷。
以林飛帆為例，他被指在黨工遭廠商性騷擾時，身為督導「長官」的他處理不當，不過，黨中央事後調查報告中，已釐清他未吃案、包庇，但為了顧全大局仍選擇退選；陳歐珀則被指控，與詐騙集團有掛鉤，雖然未完成調查程序，也決定退選以示清白。
為避免對手作文章、讓民進黨被攻擊，陷入無謂口水戰，有政治潔癖的賴清德，在各項議題上拉高標準，就是不讓對手找到攻擊破綻，黨內則認為，賴清德性格強勢、嚴以律己，在處理事件上或許不夠柔軟、沒有說話空間，卻也使民進黨設下比他黨還要高的標準，用魄力、改革贏回民心。