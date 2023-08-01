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巷仔內／「民主大聯盟」6人退選　賴清德立高標防成員染塵埃

▲為完成國會過半目標，賴清德籌組民主大聯盟。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.07.16）
▲為完成國會過半目標，賴清德籌組民主大聯盟。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.07.16）

記者陳佩君／特稿

民進黨總統參選人暨黨主席賴清德才率區域立委參選人合體造勢不久，昨（30）日又傳出屏東縣第二選區（屏南）立委參選人許展維退選，「民主大聯盟」退選人數累積多達6人，從北台灣退到南台灣，為綠營「國會拚過半」目標蒙上一層陰影，然而，立委參選人退選不斷，除了決策圈過小，也與賴清德所設下的高道德標準有關。

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力拼國會過半，賴清德籌組「民主大聯盟」，推出跨黨派、跨世代、跨領域立委佈局，盼獲得民眾支持，孰料，大聯盟組成至今，已有6人退選，包括爭取連任的立委陳歐珀、基隆市立委參選人張秉鈞、桃園平鎮區立委參選人楊家俍、合作禮讓的新北永和區無黨籍立委參選人李正皓、徵召參選的台北市北松山區立委參選人林飛帆及昨天宣布退選的許展維，「民主大聯盟」也被外界酸成「退選大聯盟」。

對於立委參選人退選爭議，除了賴清德決策圈過小，也與賴清德自身設下的道德高標準有關。檢視立委提名策略小組成員，除了新潮流，也納入英系及正國會，看似考量派系平衡，但決策圈過於單一，由「3個老南男」（賴清德、秘書長許立明、競選總幹事潘孟安）主政，為黨內詬病，一名提名小組成員就曾私下感嘆，會議前立委參選人選已定奪，小組會議早淪「過場」而已。

另一方面，為重拾人民「信賴」，賴清德在各項議題上，也展現出「高標準」，從建立學倫機制、打擊黑金槍毒，到近日的性騷擾#Me too事件，大刀闊斧推動黨務革新，雖然整頓過程中，黨內並非沒有出現雜音，但最後仍是順利完成改革，同時，賴下令全黨須以身作則，當立委參選人只要染上一點塵埃，也快狠準的盡快斬斷。

以林飛帆為例，他被指在黨工遭廠商性騷擾時，身為督導「長官」的他處理不當，不過，黨中央事後調查報告中，已釐清他未吃案、包庇，但為了顧全大局仍選擇退選；陳歐珀則被指控，與詐騙集團有掛鉤，雖然未完成調查程序，也決定退選以示清白。

為避免對手作文章、讓民進黨被攻擊，陷入無謂口水戰，有政治潔癖的賴清德，在各項議題上拉高標準，就是不讓對手找到攻擊破綻，黨內則認為，賴清德性格強勢、嚴以律己，在處理事件上或許不夠柔軟、沒有說話空間，卻也使民進黨設下比他黨還要高的標準，用魄力、改革贏回民心。

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