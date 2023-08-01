小蔡電器台中旗艦店開幕 大牙擔任一日店長先「自肥」
看好中部市場龐大商機，知名家電銷售通路「小蔡電器」從虛擬跨足實體，插旗台中市北屯創立「小蔡電器台中旗艦店」，旗下代理十大電器品牌，提供一站式購物體驗。今日歡慶開幕，邀請人氣女神大牙擔任一日店長，大牙笑稱這趟是「自肥工作」，因為預售屋快要交屋，趁開幕推超狂優惠大採購，她相中三星55吋電視買一送一，一台給自己，一台送媽媽。
記者金武鳯/台中報導
「小蔡電器台中旗艦店」位於北屯區南興東路，砸重金3億元包下一樓十間店面，一口氣引進十大國際知名品牌，包含日立、聲寶、三星、惠而浦、櫻花、LG、夏普、林內、大金、日立空調，旗艦店總坪數有150坪，打造台中最大電器城，提供消費者一站式「買滿買足」購物體驗。
小蔡電器董事長蔡在隆表示，小蔡電器營運至今逾20年，擁有豐富線上銷售經驗及資源，自線上跨足線下目的，就是要借助電商的價格優勢，同時提供最佳的實體購物體驗。蔡在隆說，台中旗艦店一次集結十家一線品牌，讓消費者能夠花費最少的時間成本，以最划算的價格，選購最適用的家電產品。未來也希望發揮雙線通路綜效，開拓更多元的成長可能。
慶祝盛大開幕，小蔡電器台中旗艦店搶推多項優惠，其中三星祭出55吋電視買一送一超狂優惠，限量50套。「一日店長」大牙立馬相中，並笑稱工作後要再好好逛逛，因為她的預售屋快要交屋，屋內須要添購電視、冰箱和洗衣機等家電，剛好趁開幕優惠多，先自肥一下。大牙逐店帶逛時表示，自己非常喜歡新型冷氣的智慧WiFi功能，就算出門忘記關閉電源也能透過手機遙控，不僅省電也為生活增添便利。
此外，迎接父親節，小蔡電器旗艦店即日起也推出限定優惠，包含膳魔師平底鍋，父親節特價299元，限量300個，近2折的超值好康，吸引消費者搶購。小蔡電器預計斥資10萬預算，在開幕期間祭出各類家電贈品，詳細優惠資訊於近期LINE官方帳號公布。