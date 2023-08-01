許展維退選屏南立委 綠營鎖定勸進「即戰力」莊瑞雄參選
民進黨屏南立委參選人許展維因涉及違反《政府採購法》宣布退選，民進黨今（1）日下午舉行提名策略小組會議，決議提請中執會同意許展維退選。據轉述，許展維退選後，小組成員認為民進黨立委莊瑞雄具有高知名度以及即戰力之特性，是最適合的人選，將努力勸進他參選。
記者陳佩君／台北報導
許展維涉嫌違反《政府採購法》，以新台幣20萬元交保，他昨宣布退出屏東第2選區（屏南）立委選舉，屏東縣長周春米則推薦不分區立委莊瑞雄、農業部長陳吉仲參選，但莊表示無意再戰，直言與同事（無黨籍立委蘇震清）對戰，在感情、政治倫理上會有衝突，呼籲黨內應尋找能放開對外拚戰的人選。
民進黨下午召開2024大選提名策略小組會議，會中決議提請中執會同意許展維退選；此外，該選區將以徵召方式完成後續提名作業，交由提名策略小組成員陳其邁、王定宇、潘孟安、許立明、鄭文燦、柯建銘，並徵詢周春米之意見，共同推舉適當之人選，待下次提名策略小組會議討論後，送中執會同意徵召。
據黨內人士透露，提名小組成員認為莊瑞雄具有高知名度、即戰力，是最適合的人選，包含潘孟安、鄭文燦、英系立委羅致政、正國會中常委陳茂松都曾勸進莊瑞雄參選，目前仍持續努力中。
黨內人士評估，屏南在許展維退選後，仍有蘇震清之子兒子蘇孟淳參選因素要考量，因此會持續努力，期盼能在下周中常會召開前完成屏南立委提名案。