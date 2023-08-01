尹衍樑創立唐獎、6得主齊聚台北　看看他們如何貢獻世界

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唐獎教育基金會執行長陳振川博士代表創辦人尹衍樑博士致詞，他說非常榮幸能以隆重、實體的頒獎典禮來尊崇得主們，也感謝他們不吝對當今全球困境提出諍言，更透過行動為世界永續發展做出重大貢獻。唐獎去年迎接十週年里程碑，陳執行長引用「管子·權修」的「十年樹木，百年樹人」，邀請全球有志之士與唐獎攜手培育頂尖人才，共創更美好的未來。
永續發展獎傑佛瑞·薩克斯獲獎時稱許尹衍樑的遠見和仁慈，體認21世紀人類正處於轉捩點，需要科學、技術新知識以克服極端環境危機，以新道德觀來放下國家間的競爭，解決人類的共同挑戰和緊迫需求。他指出當今的挑戰和任務包含人類活動的所有層面，小至各社會的生活品質，大到國際的和平與合作。
生技醫藥獎卡塔林·卡里科獲獎時表達非常榮幸與其他兩位得主一起成為獲此獎項最傑出科學家的一員。她讚許唐獎看重科學研究、技術進步以及國際合作的重要性，也強調COVID-19 mRNA 疫苗的開發奠基於一世紀的科技進步，由數十萬科學家、醫生、工程師和專家共同努力完成。在匈牙利小鎮長大的她，過去40年來都在實驗室默默工作。她希望今日獲獎能鼓勵所有和她一樣對自然好奇的年輕女孩相信自己，成為科學家，貢獻世界。
德魯·魏斯曼獲獎時表示，唐獎不僅認可他們及無數貢獻mRNA技術發展之科學家的學術成就，還強調mRNA-LNP開發新醫療療法的巨大潛力。他說獲唐獎讓他得以幫助低收入國家與地區發展RNA研究基礎設施、建立 GMP生產中心，目前已在浦那、烏克蘭、巴西等18 個地點看到成果，他相信這是幫助解決新藥和疫苗獲取不平等問題並協助當地自行開發疾病所需治療方法的關鍵。
彼得·庫利斯則謙虛地說，COVID-19 mRNA疫苗的脂質奈米顆粒(LNP)反映他50多年埋首工作、眾多的合作者和好運氣。若沒有對膜的脂質做基礎研究，就不會開發出任何奈米藥物。若他和夥伴們沒有創辦公司來開發、改進癌症藥物，就不會有基因療法。若德魯·魏斯曼沒有說服他們嘗試以LNP系統作為疫苗，就無法順利開發疫苗。所以這獎項確實反映了許多人的共同努力，很高興能代表大家領獎。
漢學獎潔西卡‧羅森獲獎時表示，她從孩提時代就著迷於幾個世紀以來為西方文化增豔的絕美絲綢和瓷器。她投入一生深入研究中國文化，逐漸體會到在當今複雜的世界中，中國古老傳統的貢獻對於我們理解和欣賞所有全球互動至關重要。她也特別感謝唐獎不僅認可她的專業，還提供研究資金讓其他人能繼續推動相關計劃，而鼓勵更多人了解中國正是羅森教授的主要抱負之一。
法治獎雪柔．頌德絲獲獎時回顧歷屆得主的貢獻，以此說明法治領域的廣度及唐獎創建法治獎的智慧。她也介紹比較憲法與法治的關聯，進一步反思全球化對比較憲法研究複雜性的影響。還提到過去的學術實踐與研究工作曾得到世界各地比較法學者及實務工作者的巨大幫助，強調比較法學領域與他人合作的必要性，她特別感謝墨爾本法學院，其比較憲法研究中心和憲法變遷網絡現仍持續培養新一代的比較憲法學者。