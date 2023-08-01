《古惑仔》鄭浩南同框李婉華重現「32年前CP」！近照竟撞臉男優
港星鄭浩南過去以電影《古惑仔》系列中的反派角色「司徒浩南」廣為人知，他2002年再婚鮑愛玲，沒想到去年9月卻自爆婚變，暗示妻子出軌，且物業等財產都在對方名下，可謂人財兩失。 近日港星李婉華在臉書上曬出和鄭浩南的同框合照，兩人1991年曾在電視劇《夢裡伊人》合作，搭檔演出未婚夫妻，畫面中鄭浩南對著鏡頭露出燦爛笑容，看似已走出失婚陰霾。
記者賴禹妡/綜合報導
李婉華日前在臉書曬出和鄭浩南的合照，並寫下：「Long time no see Mark哥，鄭浩南！」只見照片中，55歲李婉華雖然臉上出現細紋，但依舊散發脫俗的氣質，鄭浩南則是對著鏡頭露出燦爛笑容，貌似已克服婚變的打擊。
貼文曝光後，網友紛紛留言，「相由心生，人美心善」、「俊男美女，讚喔」、「婉華妳保養好好，美到都沒有變」、「真的都沒變，還是一樣漂亮」、「90年代女神之一」、「浩南帥哥，還是一樣年輕，沒老，他的每一部片我都有看」、「演司徒浩南時超帥」。
另外，竟有網友驚覺鄭浩南撞臉AV男優，貼出田淵正浩的照片直呼「有點像」、「真的像呀」、「直覺是田淵正浩」、「第一眼看我以為是田淵」、「個人認為有小小像日本知名男演員田淵正浩」、「是動作片的男主角」。還有人認為也像加藤鷹，「不仔細看，以為加藤鷹」、「以為是加藤桑」、「乍看以爲是加藤桑，原來是東星浩南哥啊」、「日本A片之王」。