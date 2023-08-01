競標民眾不畏風雨　國庫今進帳2453萬餘元

法務部行政執行署今（1）日舉行全國123聯合拍賣，各分署提供的拍賣物五花八門、琳琅滿目。行政執行署表示，即便卡努颱風步步進逼，各地陸續出現風雨，但競標氣氛仍熱絡，總拍定金額新台幣2453萬3690元，其中，不動產總拍定金額為2289萬6325元，動產總拍定金額為163萬7365元。
記者潘千詩／台北報導
花蓮分署拍賣知本「逸軒溫泉天廈大樓」溫泉套房5間，每間均提供「360度環景照片」以及全國行政執行機關首創的「無人機空拍影片」，讓民眾以多方位視角鑑賞法拍物件，本次為第3次拍賣，總拍定金額高達529萬6385元，為本次的最高金額。
其次為嘉義分署拍賣雲林縣土庫鎮信義街的建物及其基地，一樣是第3次拍賣，順利以452萬元拍定。此外，宜蘭分署近期就基隆市七堵區空屋辦理「法拍屋帶看」活動，獲熱烈迴響，第2次拍賣吸引6組買家競標，最終以425萬5000元拍定，較底價348萬元溢價超過22％。
另外，動產金額最高、最吸睛物件，為桃園分署拍賣2011年9月出廠的中華自用大貨車，本次為第2次拍賣，最終以64萬5,000元拍定。
士林分署成功以高價4萬2345元拍定陽信商業銀行股票3826股，高於拍賣當日市場行情價。高雄分署拍定2輛汽車及5輛機車，總拍定金額達33萬3900元。