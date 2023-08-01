合庫金發重訊！財部更派法人董事 董瑞斌將重返公股體系接董座
合庫金控暨銀行前董事長林謙浩7月初病逝，合庫金與合庫銀董事長職務，原分別由合庫金總經理陳美足與銀行總經理林衍茂暫代。不過，合庫金控今（1）日發布重訊公告，財政部改派現任國立中山大學國際金融研究學院院長、前第一金控董事長董瑞斌出任董事，等同也預告董瑞斌接下合庫金董事長一職，目前就等臨時董事會召開，只是召開日期仍未定。
記者顏真真／台北報導
由於合庫金控暨銀行前董事長林謙浩上任兩周後，在7月2日因病辭世，合庫金董事長之位懸缺至今，7月底傳出行政院拍板決定由董瑞斌出任合庫金董事長，合庫銀董事長則由合庫銀總經理林衍茂升任，屆時合庫也將成為繼台灣金之後，第二家金控、銀行分立的公股金控。
合庫金今日也發布重訊財政部改派現任國立中山大學國際金融研究學院院長、前第一金控董事長董瑞斌出任董事。合庫金表示，今日先收到財政部派任董事公文，後續等臨董會召開，目前還不知道那一天開會。
董瑞斌在金融產官學界經驗豐富，除擔任過第一金控暨第一銀行董事長之外，也擔任過兆豐金總經理兼兆豐票券金融公司董事長、高雄銀行董事長、中央存款保險公司董事長、悠遊卡投資控股公司董事長，另外也擔任過台北大眾捷運公司董事長、台灣菸酒公司董事長及台糖總經理，這次從學界重返公股體系，也受到關注。