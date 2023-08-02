今日我最嫩／他曾是六都最年輕新聞局長 小時候夢想是當工程師
編按：政治人物平常各自為自己的政黨辯護，但背後也有各自的人生故事。《NOWnews今日新聞》蒐集政壇新星年輕時的照片，回憶他們從政的過程，分享他們的人生觀，告訴讀者他們最真實的一面。
記者陳佩君／台北報導
卓冠廷為現任新北市議員暨民進黨發言人，曾為全台最年輕的直轄市政府新聞局長，卓冠廷透過一張張老照片，向《NOWnews》分享他最璀璨的青春時刻，也讓我們看到不一樣的卓冠廷！
卓冠廷出生於鶯歌，國中時期就讀三峽辭修高中附設國中，當時還不愛玩的他，時間多半花在唸書上，也是從國中開始戴起眼鏡。事實上，從政並非卓冠廷一開始人生志向，回顧千禧年時，人生中第一台Acer電腦到家裡，讓他萌生擔任工程師想法，直到後來，他才被歷史書籍故事所吸引。
卓冠廷28歲時前往台中，擔任台中市新聞局長，也是當時全台最年輕的直轄市政府新聞局長，2021年，從美國柏克萊大學MPA畢業後的他，回到故鄉，開啟競選新北市議員的旅程，順利當選的他，除了督促新北市政，也致力推動日式宿舍等歷史建築改建。
平時問政犀利，以簡潔有力黑髮亮相的卓冠廷也曾染過頭髮？卓冠廷笑說，2004年高中畢業沒有髮禁，剛就讀政治大學一年級的他，第一件事就是染了一頭金髮，「這輩子唯一一次的金髮時期就留在18歲的回憶裡」。