高球／綠林慈善盃女子公開賽點燃戰火　地主選手洪玉霖拚連冠

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今年我們慈善捐款總額達到222萬，將捐助4個單位，包括1.社團法人台灣失智症協會 2.育成基金會3.社團法人臺北市珠珠媽媽兒童教育關懷協會4.臺灣芯福里情緒教育推廣協會。他也表示，今年冠軍獎盃是經過特別設計手工打造，以女性高爾夫球員擊球時的姿態做為發想，展現女性揮桿轉腰動態，並融入綠林興業的LOGO的構成語彙，以鏡面不鏽鋼板片堆疊構成，輔以義大利卡拉拉石底座。
台灣高爾夫俱樂部會長陳彥豪指出，球場經歷颱風大雨影響，場地工作人員最近幾天努力整理，連桿弟都下來幫忙，讓大家可以享受這座球場，近半年來老淡水也有了一些改變，最明顯的是樹木的修剪和整理，為了這場比賽果嶺也把滾動速度維持在9.5呎至10.5呎左右，林果兒董事長這些年來堅持下來，有願力就能美夢成真。受邀出席的中華高協副理事長陳茂仁也表示，舉辦比賽很辛苦，很感動林果兒董事長支持舉辦賽事並結合公益。
這場比賽去年由洪玉霖最後一回合上演逆轉秀，贏得冠軍，本週她回到老淡水尋求衛冕，而且上週她在TLPGA台巡賽剛拿下今年第一座冠軍，本週同步尋求二連勝，她表示非常感謝綠林興業對台灣女子職業高爾夫的支持，提供選手精進球技的機會，希望這場比賽持續舉辦，選手們也會用好成績回報大家的期待，對於卡努颱風逐漸接近台灣北部海面，洪玉霖希望天氣穩定。