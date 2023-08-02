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高球／綠林慈善盃女子公開賽點燃戰火　地主選手洪玉霖拚連冠

▲開球儀式2(左起)台灣高爾夫球俱樂部第38屆會長陳彥豪、峻億貿易股份有限公司董事長黃永照、TLPGA理事長劉依貞(TLPGA提供)
▲開球儀式2(左起)台灣高爾夫球俱樂部第38屆會長陳彥豪、峻億貿易股份有限公司董事長黃永照、TLPGA理事長劉依貞(TLPGA提供)

記者廖聿偉/綜合報導

2023綠林慈善盃女子公開賽，將從今(2日)起在台灣高爾夫俱樂部進行3回合競技，共有來自日本、泰國、馬來西亞和地主台灣的92位職業選手和9位國內的業餘菁英，競逐冠軍盃和新台幣300萬元總獎金，冠軍獎金則為新台幣54萬元。大會依慣例將在最後一回合同時舉辦綠林慈善盃女子公開賽長春邀請賽，共有12位長春選手將上場一較高下。

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大會昨舉行賽前記者會和職業業餘配對，綠林興業有限公司董事長林果兒表示，綠林辦這場比賽是一個奇異的因緣，還加入慈善的部分，4年來舉辦第三屆，老天爺也很幫忙，他說 : 「這些年來我的感想是，做好的事情老天自有安排，善心會感染、好事會傳播。今年賽事確定之後，公司的業績就開始好轉，這當然要感謝我們綠林的同仁非常努力。」


今年我們慈善捐款總額達到222萬，將捐助4個單位，包括1.社團法人台灣失智症協會 2.育成基金會3.社團法人臺北市珠珠媽媽兒童教育關懷協會4.臺灣芯福里情緒教育推廣協會。他也表示，今年冠軍獎盃是經過特別設計手工打造，以女性高爾夫球員擊球時的姿態做為發想，展現女性揮桿轉腰動態，並融入綠林興業的LOGO的構成語彙，以鏡面不鏽鋼板片堆疊構成，輔以義大利卡拉拉石底座。

台灣高爾夫俱樂部會長陳彥豪指出，球場經歷颱風大雨影響，場地工作人員最近幾天努力整理，連桿弟都下來幫忙，讓大家可以享受這座球場，近半年來老淡水也有了一些改變，最明顯的是樹木的修剪和整理，為了這場比賽果嶺也把滾動速度維持在9.5呎至10.5呎左右，林果兒董事長這些年來堅持下來，有願力就能美夢成真。受邀出席的中華高協副理事長陳茂仁也表示，舉辦比賽很辛苦，很感動林果兒董事長支持舉辦賽事並結合公益。

這場比賽去年由洪玉霖最後一回合上演逆轉秀，贏得冠軍，本週她回到老淡水尋求衛冕，而且上週她在TLPGA台巡賽剛拿下今年第一座冠軍，本週同步尋求二連勝，她表示非常感謝綠林興業對台灣女子職業高爾夫的支持，提供選手精進球技的機會，希望這場比賽持續舉辦，選手們也會用好成績回報大家的期待，對於卡努颱風逐漸接近台灣北部海面，洪玉霖希望天氣穩定。

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