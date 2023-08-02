高球／多雲時晴偶陣雨激烈競桿　林義淵神推桿獨居領先

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這項比賽總獎金台幣315萬元，冠軍可得60萬元，這項比賽進行四回合72洞賽程，共有兩國126位選手，包括6位業餘球員與120位台灣職業好手（包括兩位泰國選手）參賽。這是今年列入台巡賽程的肇喜登峰巡迴賽七站中的第四站，
台北球場受到卡努颱風外圍環流影響，天氣多變，上下午均是一下子晴天丶一下子陣雨，多為陰天，還好氣溫適中，風勢緩和，是比賽好天氣。
暫居首位的林義淵今天推桿特別好，十八洞23推，打出六鳥三柏忌，他自第一洞出發，在四桿洞的第六洞雖然開球歪至右邊長草，但兩桿還沒打上果嶺，不過第三桿他自距洞14碼處，直接切桿進洞抓鳥；第七洞五桿洞兩桿打上果嶺，兩推再抓鳥，另有二柏忌，36桿。後九洞第10洞是一記24呎長推抓鳥，第13洞也是18呎長推射鳥成功，第15洞五桿長洞靠一切一推也抓鳥成功，最後一洞三桿洞也精準捉鳥。
他表示，鐵桿與切桿發揮得不太好，木桿開球還行，鐵桿表現普通，「全靠推桿建功！」他也指出，台北球場他只打過兩次，「非常具有挑戰性！尤其這次球場長草留得很長，果嶺邊長草又很包覆，很難打！果嶺速度也難抓。自己能打出這樣的成績很開心了！」
地主選手宋孟璋今天四鳥二柏忌，切桿特準，有兩個洞直接切進抓鳥，第9與15洞分別都是7-8碼的chip-in，另外第16洞五桿洞憑藉一切一推也成功射鳥，另外在第5洞是鐵桿與推桿合力抓下四呎小鳥，「因為有兩洞是切進洞，所以推桿27推，是今天表現好的桿子。」
他採穩紮穩打策略，自承占有地利之便，知道那些落點不能去，而且比賽時雖然有兩洞遇上大雨，不過其他時間涼涼的沒有風，所以也打出不錯的成績。
林文堂今天五鳥三柏忌，也是推桿給力，前九洞較難打，他以12推，抓下三鳥一柏忌，34桿，後九洞則是小鳥柏忌各二，16推，36桿；他說後九洞有好幾洞也有機會抓鳥，但是大都涮鍋沒進洞，「不過推桿路線都有照自己的意思。」
今(2日)第二回合仍分上下午兩部份開球，同時分別自第1洞與第10洞出發，上午部分第一組於上午6:30開球，最後一組於8:05開球；下午部分第一組於上午10:50開球，最後一組於下午12:35開球。