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高球／多雲時晴偶陣雨激烈競桿　林義淵神推桿獨居領先

▲第一回合受颱風外圍環流影響陣雨不斷，天氣相當悶熱(TPGA提供)
▲第一回合受颱風外圍環流影響陣雨不斷，天氣相當悶熱(TPGA提供)

記者廖聿偉/綜合報導

2023肇喜登峰巡迴賽─仰德公開賽在台北高爾夫俱樂部開打，首回合林義淵在多雲時晴偶陣雨的天氣下，發揮推桿準度，打出低於標準桿三桿的69桿，暫時領先群雄。

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另有六位選手包括五位職業選手洪駿剛丶林文堂丶宋孟璋丶劉永華丶蔡凱任及業餘球員陳宣佾同以70桿，暫並列第二位。

這項比賽總獎金台幣315萬元，冠軍可得60萬元，這項比賽進行四回合72洞賽程，共有兩國126位選手，包括6位業餘球員與120位台灣職業好手（包括兩位泰國選手）參賽。這是今年列入台巡賽程的肇喜登峰巡迴賽七站中的第四站，

台北球場受到卡努颱風外圍環流影響，天氣多變，上下午均是一下子晴天丶一下子陣雨，多為陰天，還好氣溫適中，風勢緩和，是比賽好天氣。

暫居首位的林義淵今天推桿特別好，十八洞23推，打出六鳥三柏忌，他自第一洞出發，在四桿洞的第六洞雖然開球歪至右邊長草，但兩桿還沒打上果嶺，不過第三桿他自距洞14碼處，直接切桿進洞抓鳥；第七洞五桿洞兩桿打上果嶺，兩推再抓鳥，另有二柏忌，36桿。後九洞第10洞是一記24呎長推抓鳥，第13洞也是18呎長推射鳥成功，第15洞五桿長洞靠一切一推也抓鳥成功，最後一洞三桿洞也精準捉鳥。

他表示，鐵桿與切桿發揮得不太好，木桿開球還行，鐵桿表現普通，「全靠推桿建功！」他也指出，台北球場他只打過兩次，「非常具有挑戰性！尤其這次球場長草留得很長，果嶺邊長草又很包覆，很難打！果嶺速度也難抓。自己能打出這樣的成績很開心了！」

地主選手宋孟璋今天四鳥二柏忌，切桿特準，有兩個洞直接切進抓鳥，第9與15洞分別都是7-8碼的chip-in，另外第16洞五桿洞憑藉一切一推也成功射鳥，另外在第5洞是鐵桿與推桿合力抓下四呎小鳥，「因為有兩洞是切進洞，所以推桿27推，是今天表現好的桿子。」

他採穩紮穩打策略，自承占有地利之便，知道那些落點不能去，而且比賽時雖然有兩洞遇上大雨，不過其他時間涼涼的沒有風，所以也打出不錯的成績。

林文堂今天五鳥三柏忌，也是推桿給力，前九洞較難打，他以12推，抓下三鳥一柏忌，34桿，後九洞則是小鳥柏忌各二，16推，36桿；他說後九洞有好幾洞也有機會抓鳥，但是大都涮鍋沒進洞，「不過推桿路線都有照自己的意思。」

今(2日)第二回合仍分上下午兩部份開球，同時分別自第1洞與第10洞出發，上午部分第一組於上午6:30開球，最後一組於8:05開球；下午部分第一組於上午10:50開球，最後一組於下午12:35開球。

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