MLB／Verlander回太空人、李灝宇轉戰老虎！交易大限截止日總整理

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以下為MLB交易大限交易總整理：
大都會日前將Max Scherzer交易到遊騎兵隊後，大都會今在交易截止前與太空人達成交易，現任美聯賽揚得主Justin Verlander離開紐約，重回老東家太空人，這也是今年交易大限最重磅的交易案。
費城費城人隊從底特律老虎隊交易引進先發右投Michael Lorenzen，原效力於費城人高階1A的台灣旅美球員李灝宇則一同被打包送至老虎隊。
匹茲堡海盜隊與聖地牙哥教士隊完成交易，先發左投Rich Hill和一壘手崔志萬轉戰教士。此外，聖地牙哥教士隊也從堪薩斯城皇家隊取得中繼投手Scott Barlow。
邁阿密馬林魚隊與芝加哥白襪達成交易協議，以左投新秀Jake Eder作為交易籌碼，獲得白襪重砲內野手Jake Burger。同時馬林魚從克里夫蘭守護者隊獲得一壘手Josh Bell，交易包裹為內野手Jean Segura和潛力新秀Kahlil Watson。
紐約洋基隊從德州遊騎兵隊獲得右投Spencer Howard，同時也從芝加哥白襪隊獲得中繼投手Keynan Middleton。
科羅拉多洛磯隊將牛棚投手Brad Hand交易至亞特蘭大勇士，換回右投新秀Alec Barger。
多倫多藍鳥透過交易取得聖路易紅雀內野手Paul DeJong。
密爾瓦基釀酒人隊從亞利桑納響尾蛇換來左投Andrew Chafin。
波士頓紅襪隊與密爾瓦基釀酒人完成交易，紅襪獲得內野手Luis Urias。
巴爾的摩金鶯隊透過交易，取得聖路易紅雀隊右投Jack Flaherty。