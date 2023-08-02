迎父親節！7-11今起「濃美式28元」可寄杯 全家美式、拿鐵買1送1
除了卡奴颱風逐漸靠近外，別忘記父親節也即將到來！7-11陪大家慶祝爸爸節，推出上班族必備的咖啡優惠組合，有濃萃美式28杯、濃萃拿鐵22杯、純奶茶／純奶青27杯、珍珠奶茶／黑糖珍奶22杯、咖啡風味任選20杯、精品美式／拿鐵15杯，以上組合通通888元開喝，加上自帶杯折扣5元，平均單杯濃美式28元開喝，還可寄杯、互換冷熱。而全家康康五也提前曝光，自8月4日起至6日，椪柑氣泡美式、冰西西里氣泡美式、抹茶拿鐵通通買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11迎接父親節，現煮咖啡推出888元組合，即起至8月9日行動隨時取限定優惠，現煮咖啡、飲品888元組合，兌換期間可至9月30日，組合包括：
📍濃粹美式28杯，原價1400元，優惠888元
📍濃粹拿鐵22杯，原價1350元，優惠888元
📍純奶茶／純奶青任選27杯，原價1350元，優惠888元
📍珍珠奶茶／黑糖珍奶任選22杯，原價1300元，優惠888元
📍咖啡風味飲品任選20杯，包括榛果風味拿鐵、太妃焦糖瑪其朵、伯爵紅茶拿鐵、贅澤八女抹茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡，原價1300元，優惠888元
📍中杯精品美式／拿鐵任選15杯，原價1350元，優惠888元
此外，全家本週康康五優惠也即將開跑，自8月4日起至6日前，特大杯椪柑氣泡美式／特大杯西西里氣泡美式，原價80元買1送1；還有厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，原價65元，冷熱可互換；酷繽沙經典黑炫牛奶／拿鐵酷繽沙原價65元，也有買1送1優惠。其他包括傅仁堂涼茶／仙楂洛神飲、WA!COOLIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕、全家自有品牌金萱二十七，也都限時3天買1送1。