江宏傑不惜一切對抗福原愛 國際記者會傳「砸下300萬元台幣」
江宏傑不滿前妻福原愛去年7月返日後失聯至今，日前大動作在東京召開記者會，呼籲女方履行法院裁定內容，不想動用強制執行手段，據悉，江宏傑籌備這場國際規格的記者會，至少花費300萬元新台幣，可見為了主張自己的權利，幾乎不惜代價就是要槓上福原愛，對於記者會的巨額花費，《NOWnews今日新聞》求證江宏傑公司，對方不願回應。
記者楊穎軒、吳雨婕／綜合報導
據《鏡週刊》報導，江宏傑7月20日在日本獲得勝訴，親友透露他當時可以以破涕為笑形容，認為投入心力終於有成果，也感謝日本司法還自己一個公道，沒想到，福原愛後續不遵守法院裁定，態度非常強硬，江宏傑才一反他低調的行事作風，決定將家醜訴諸國際媒體，曾為此詢問周遭人士如何匯錢到日本，一切親力親為，業界初步估算，為了這場記者會，江家前後砸下300萬元，還不算其他行程的雜支。
針對江宏傑的指控，福原愛昨（1）日再度透過律師發布約3000字聲明，強調自己沒有違反台灣、日本任何一條法律，要江宏傑說明她的具體犯罪情況，並痛批江宏傑要毀滅她所有的工作和聲譽，讓她在社會上死亡、被輿論埋葬，律師說：「對於福原愛被媒體嚴重侵害人權，我們不能視而不見。」
《NOWnews今日新聞》詢問江宏傑所屬的華研國際關於記者會的費用，以及應對福原愛後續計畫，對方均不願多作回應，僅透露江宏傑已經從日本回到台灣。