福原愛、江宏傑互槓！她遭爆退任收入百萬日幣「社外董事」
台日怨偶江宏傑、福原愛日前再度交鋒，福原愛的律師昨（1）日還發出3000字的日文聲明指控江宏傑方公開福原愛的工作內容，造成福原愛社會性死亡。近來日媒也爆出，福原愛曾擔任職業桌球隊「琉球Asteeda」所屬公司的社外董事，早在今年6月時就已退任。
記者吳雨婕/綜合報導
江宏傑7月27日時在日本與台、日律師召開國際記者會，要求福原愛履行日本法院判決，福原愛得知後，透過律師發出5點聲明反擊，雙方一來一往互槓。而在昨天，福原愛透過律師發出3000字聲明，提到工作被公開，這樣的施壓方式，造成福原愛「社會性死亡」，也使得福原愛成為社會弱勢的一方。
其實福原愛在離婚前被爆出不倫戀以來，人氣下滑嚴重，不僅出租要價3億的豪宅，還只能靠現在擔任青森大學客座副教授，領時薪度日。而她在2021年時受聘職業桌球隊「琉球Asteeda」所屬公司的社外董事，近來也遭日媒《Sponichi Annex》踢爆，福原愛早就於今年6月退任了，且官網也已經撤下她的相關資訊，先前傳出該工作酬勞有125萬日幣（約台幣27萬元）。「琉球Asteeda」的社外董事工作雖然沒了，但福原愛目前還擔任青森大學客座副教授，以及WTT日本區總經理。