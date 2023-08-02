福原愛槓江宏傑！她負評纏身工作遭摘 他陽光形象接千萬代言
江宏傑、福原愛兩人是在2021年7月時正式離婚，昔日演藝圈愛侶如今變成怨偶，江宏傑在上個月27日時在日本大動作召開國際記者會，控訴福原愛不按照日本法院判決執行，雙方一來一往，火力十足，而福原愛因為先前負面形象纏身，再加上這一筆，可以說是難以翻身，身價暴跌不說，如今酬勞百萬日幣的「社外董事」一職也遭摘。至於江宏傑，在記者會上的強打精神溫情喊話，講到激動處的委屈落淚，都讓他的評價往上升，近年他努力工作，接了不少代言，粗估吸金近千萬。
記者吳雨婕/綜合報導
福原愛在離婚前被日媒抖出不倫戀醜聞後，重創形象，但還接了一些工作，包含「琉球Asteeda」的社外董事、青森大學客座副教授，以及WTT日本區總經理。偶爾也會在螢光幕前露臉，擔任球評，不過每每現身，都會遭日網狂譙，從「國民偶像」跌落神壇，成了人人喊打的過街老鼠。
去年日媒《Flash》還直接報導了福原愛是身價暴跌女性榜榜首，雖然受聘青森大學客座講師，卻只能領時薪；原先從2021年起擔任「琉球Asteeda」的社外董事，近來則是被《Sponichi Annex》抖出，已經於今年6月底時退任了。
至於江宏傑方面，無論是在與福原愛離婚時、去年7月福原愛快閃來台後失聯時，就連在日前的國際記者會上，他都希望能動之以情，喊話福原愛，希望不要走到強制執行這一步。先前江宏傑出席活動，接受媒體採訪時，對於福原愛相關的問題都僅僅點到為止，不過多著墨於私事，讓外界對他的好感度不斷往上升。
而在今年3月時就曾統計過，江宏傑當時手上就已經手握5個代言，粗估吸金近千萬，努力賺錢養家，除代言外，他也已經參與運動實境節目《全明星運動會》，連著4季都擔任紅隊領隊，無論是在節目事還是私下，正面、陽光的形象深都植人心。