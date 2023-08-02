賴清德出訪爭取過境華府？外交部駁斥：與美交涉從未納入該地
副總統賴清德將任總統特使下週出訪巴拉圭並過境美國，有媒體報導，國民黨駐美副代表秦日新在華府散布「賴清德爭取過境華府」傳聞，不過國民黨則發聲明反駁。對此，外交部次長俞大㵢今（2）天強調，與美方協調過程中，過境地點一開始就沒有華府；總統府副秘書長黃重諺則說，如果真的被散布消息，「我們會非常遺憾」。
記者陳佩君／台北報導
媒體報導，賴清德將出訪巴拉圭並過境美國，但「賴清德派代表爭取過境華府」等謠言在華府涉台圈不停歇；涉外人士指出，經向多位華府智庫人士交相求證，發現散布此一傳聞的人就是國民黨駐美副代表秦日新。對此，國民黨則聲明反駁並譴責匿名放話操作輿論的作法。
總統府上午舉行賴清德特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮記者會。針對相關報導，俞大㵢回應，他可以和大家說明，副總統這次去巴拉圭，與美方協調過境過程中，從一開始就沒有到華府、維吉尼亞、阿靈頓過境選項，「有關於外界提到這件事，我可以證實是不確實的」。
黃重諺則說，台灣是民主國家，政黨對內競爭、對外團結一致，這是基本道理，很希望這個訊息不是真的，「如果真的有，我們會非常遺憾」。
另外，至於賴清德出訪、中國的反應上，俞大㵢提到，高層出訪友邦、過境美國已行之有年，不該是造成其他方加深彼此衝突藉口。