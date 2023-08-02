名家論壇》朱駿／藍與白唯有「競合共治」才能勝選

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柯文哲也早有「聯合政府」之議，基本構想就是自己選上總統，提名立法院最大黨提議的人選出任行政院長，藍綠不忌，顯然實力太薄弱，不打自招，只能寄望投機僥倖搏得大位，做個政治暴發戶。十足的空想幻想，而且是極傷害台灣前途的投機行險，若真如此當選，台灣的政治只會更加沉淪，看看柯在台北市長第一任上的表現即可預斷，國政複雜度遠勝於台北市政，陽春總統的情況只會比那更糟不知多少倍，受害的是台灣無辜百姓。國家大政成為個人權力慾望投機把玩的物件，絕不可取！
目前情勢相對明朗，民進黨執政失敗，已有6成民眾希望換下民進黨，但在野勢力無一黨或一人可保證獨力勝選，若能以「有建設性與意義」的框架結合，下架民進黨機率大增。但下架民進黨只應是必經途徑，不是目的，真正的目的應是開啟台灣真正的政治改革，造福人民。如果只是權力分贓，沒能讓人看到改革的創新安排，恐怕只會令人噁心反感，說不定豬羊變色，勝率翻轉下墜，難以再救。
由於國民黨與民眾黨DNA差異大，全面合作不可能也不合理，但有下架民進黨政權的共同目標，贊成兩岸交流以緩和情勢，打擊貪腐等的類似主張，最關鍵的核心是兩黨都想執政，這是政黨透過選戰追求的最大目標。若是獨力無法執政，而存在頗高的機率，兩黨採取某種選戰結合的方式可以都取得執政地位，縱使不是獨力執政，獨享政權，比起什麼都沒有簡直天差地別。
鑒於這種處境，藍與白似乎應該是要「共組總統隊」，共同拿下政權，但保存彼此競爭的活力，在立委各自為戰，兩者並行不悖。因此，不應該出現柯文哲所說的，「乾脆叫我們全部不要提名就好了！」勝選後，依據政黨票的對比，合理分配執掌主導的部會與各級各單位政務職位，在中央行政、立法部門各負明確的政黨成敗責任，這樣是有「事前商定之框架」指導的既聯合又競爭。一旦勝選，將打破台灣歷來的贏者全拿、一黨通吃獨裁的格局。
也就是說，由於藍與白兩黨文化差異不小，組成總統隊並不代表非全面合作而抹滅彼此的差異化競爭，這在實務上是絕對辦不到的，抹去差異也會糟蹋台灣政治有史以來第一次真正創新改革的契機，暴殄天物，罪莫大焉。兩黨必然為了自身日後的發展將力求表現，展現自己的改革創意與政績，DNA的差異只會激發出創造性的競爭摩擦，令台灣的政治運作與文化必須開始改革，會給台灣政治良性改革開啟新空間與契機，給台灣政治運作與文化注入改革的新活力。
簡言之，這種「總統隊」若戰勝，應該創造一種藍與白「彼此需要，但又彼此競爭制約」的局面，與其說是「藍白合」，不如說是「藍白競合共治」。「權位的分配」是人類所有政治必要的設計與安排，但不是終極目的，問題的關鍵在於，跨黨派戰略的「具體方案」是否能導引出這個局面，而且取得人民的理解、認同與支持。
最核心的起點與焦點當然是共組「總統隊」，首先碰到的關鍵問題就是誰正誰副？一般人會用民調做標準，但民調不可靠，飄忽性與欺騙性很大，已為不爭的事實。總統職位涉及的面向頗多，為了人民福祉，最後的歸結點應為「治理能力」。對照柯文哲治理台北市的績效與侯友宜迄今在新北市的政績表現，顯然，侯的魄力、績效、執行力與穩定度遠優於柯，再加上迄今國民黨的人才與地方實力遠遠超過民眾黨，若依執政績效之客觀事實與實力原則，應以侯為正，柯為副才合理且實際。
此種框架與昔日正副皆為同黨者不同，不妨礙兩黨在立委上的競爭（包括日後2026或2028的競爭），兩黨應該在此領域儘量競爭，壓縮綠營的得票率，只有在民眾黨未提名區域立委之處，柯文哲也許可以為國民黨候選人助選。立法院極可能會力拼出各黨與藍綠皆不過半，總統隊若當選，柯身為民眾黨主席，應是有一定比例實權的副總統，絕不吃虧。同時，國民黨與侯友宜應先公開承諾，日後立法院若是各黨與藍綠皆不過半，支持民眾黨委員出任院長。國民黨若不承諾，民眾黨就應該公開宣佈在立院與民進黨共同支持一位院長候選人。這樣的佈局才能令藍與白處在「無法單獨成事，彼此需要，但又彼此競爭制約」的局面，這樣打破一方明顯占據優勢的合作，才對台灣日後政治的改革與發展有建設性與實質意義。
是故，應該是「藍白競合共治」，這與柯文哲所說的「聯合政府」不一回事，差距很大。
藍白組總統隊若獲勝，國民黨能重獲執政權，白營也能躋身執政團隊，培養自己日後的執政人才，積累聲望與政績，與只在立法院有10席立法委員相比，簡直天淵之別。柯文哲沒什麼好挑剔的，不應妄想一夕成為政治暴發戶，這樣的投機心態既不健康，也不配談政治革新，尚存與民進黨聯合之心，對台灣既危險且不利，還是務實保守點兒為上策。
若兩黨真決定共組總統隊，要做成此跨黨戰略，必須取得人民的理解、認同與支持。欲達此，必須儘早召開共同記者會，公佈談妥的框架與原則。在關鍵議題如兩岸關係、民主體制的改革與發展、清廉政治、社會經濟發展思路等方面推出共同綱領，解決「政策、價值、理念」的問題，給人民一種能務實翻轉台灣惡劣政治文化與投機作派，能為台灣開創新好前程的期望。否則，只為了拉下民進黨，卻提不出具體像樣且務實可行的重要政治舉措規劃，如何令人放心國民黨的黑金不會再度爆發，染白為黑？
關於權力分配，為民眾黨計，應力爭主導經濟部、陸委會（包括海基會）、環保部、勞工部。國民黨亦先選定四部會後公佈（國防、外交、財政、教育），其餘權位依選完後立法院兩黨不分區得票數相互對比所得比例分配。
除此之外，國民黨主席一言堂為台灣政治的重大惡瘤之一，柯文哲應開出國民黨必須徹底改革民主化，棄絕主席一言堂的惡性腫瘤體制的條件，侯友宜必須公開明確正面回應。朱立倫就是這最惡性的末期腫瘤，為大局著想就要有自覺，最好靠邊站或退居幕後，以免影響跨黨派戰略的成功機率。
至於郭台銘的問題，大位不能以錢買併購，口說民意高於黨意，卻仗恃財力，力蹭攪和國民黨與民眾黨，想以金錢為民意，誘惑併購兩黨之中的一個，獲取提名資格，如今以成事不足但敗事有餘之勢，繼續攪和，根本沒有民主正當性，沒有出路。兩黨若受其要脅買單，將自斷命脈，為眾人笑。只要藍與白談妥，郭自然耍不起來，會自動歸隊，對自己最有利。「一個人走的快，一群人走的遠」應該是「一個人耍，必進死巷，與眾同行，才能成事」。
●作者：朱駿／時事評論人
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