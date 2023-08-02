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「后里藝起玩」開跑 邀民眾遊后里短影音徵件拿獎金

▲「后里藝起玩」宣布即日起開跑，歡迎民眾體驗后里之美，參加后里短影音徵件有機會拿獎金。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.2)
▲「后里藝起玩」宣布即日起開跑，歡迎民眾體驗后里之美，參加后里短影音徵件有機會拿獎金。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.2)

記者金武鳯/台中報導

時序進入八月，暑假已到下半場，還沒規劃出遊計畫民眾，台中市后里區公所推出的「后里藝起玩」，涵括歷史古蹟、文創體驗、主題樂園以及全台唯一薩克斯風主題博物館等，豐富多元又有趣，是全家旅遊好選擇，拍下旅程中后里的美景美食，參加短影音徵件還有機會拿大獎！

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后里區公所今天舉辦「后里藝起玩」發布記者會，后里區公所賴同一區長表示，后里旅遊資源豐富，一年四季都有不同的美景，希望透過「后里藝起玩」系列活動，吸引遊客走進后里，認識后里的產業，感受后里獨特的文化，再帶上喜愛的花卉、葡萄酒、高接梨等伴手禮，滿滿收穫返家。系列活動詳情及短影音徵件辦法，請上網站查詢：https://www.houli-festival.com.tw/

「后里藝起玩」系列活動很多元，首先是「Fun肆玩后里」短影音徵件，邀請全台高中及大學生參加，影片主題不限，只要結合后里在地文化元素，如花卉、薩克斯風、鐵馬道、后里馬場、美食等即可，影片長度不超過60秒，即日起至9月15日徵件，只要上傳至個人Youtube頻道，並在活動網頁上完成報名手續，就有機會獲得最高2萬元獎金！

要特別提醒參賽者，別忘了號招親友上活動網頁投票，除了讓民眾藉由影片了解后里好吃好玩的美食景點外，還有機會再贏得人氣獎。至於投票者則能參加抽獎，最大獎是價值超過5,000元的華信航空國內線機票一張，航點任選！

其次，后里物產豐富，景點多元化，后里區公所與雄獅旅行社合作，推出九條一日或兩日遊遊程供遊客選擇。后里區公所表示，各條遊程不只安排深度旅遊后里區景點，還結合后里傳統文化藝術，諸如「磐宇木偶劇團」及「中台灣振興團」，透過民眾教學及互動，引領大家深入接觸木偶戲技藝，讓旅程充滿文化藝術氣息，名額有限，可上雄獅旅行社官方網站搜尋”后里藝起玩”相關遊程預定。

「后里藝起玩」壓軸是於10月14日晚間在后里運動公園舉辦的草地音樂會，邀請擁有溫暖嗓音的星光幫美聲男歌手盧學叡開場，接著是作為世界前三大薩克斯風產地的后里，怎能在音樂會中缺席，所以節目中也安排后里愛樂薩克斯風樂團帶來精彩演出，以及特技及魔術表演，要讓民眾體驗一場充滿浪漫樂音的后里之旅！








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