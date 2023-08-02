U12世界盃少棒賽今抗澳洲田君翰先發！中華隊完整轉播賽程、名單

世大運／擊敗中國漲士氣！中華男籃對戰南非　球評分析：很有機會

▲成都大運會小組賽爆出冷門，中華男籃上一戰以97:84擊敗中國大陸男籃，2日若擊敗南非將寫下隊史最佳成績。（圖／大專體總提供）
▲成都大運會小組賽爆出冷門，中華男籃上一戰以97:84擊敗中國大陸男籃，2日若擊敗南非將寫下隊史最佳成績。（圖／大專體總提供）

記者黃建霖/綜合報導

中華世大運男籃代表隊在日前小組賽一舉扳倒強敵中國大陸，過去我國在世大運的最佳成績為13名，今（2）日對上南非只要贏球，就可以晉級9-12排名賽，如此就確定能打破紀錄。而球評陳子威在受訪時也相信在擊敗中國的高昂士氣帶動下，中華隊只要保持好心態，相信很有機會能寫下如此壯舉。

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本屆世大運男籃代表隊球員名單包括：游艾喆（政治大學）、蘇文儒（高雄海神）、林俊吉（台新夢想家）、高錦瑋（健行科大）、張鎮衙（桃園領航猿）、邱子軒（高雄海神）、朱雲豪（新竹攻城獅）、劉丞勳（健行科大）、蔡宸綱（健行科大）、韓杰諭（台南獵鷹）、林正（桃園領航猿）、呂威霆（高雄海神）。

上一戰靠著高錦瑋飆進5記三分球，攻下全場最高的26分，這支球隊在小組賽最終戰擊敗中國大陸。過去中華隊曾在2013年到2014年期間，在亞錦賽、東亞運和亞洲盃連續擊敗中國隊。

克服身高劣勢、發揮默契優勢　驚奇戰勝地主球隊中國大陸男籃

▲成都世大運小組賽，中國大陸男籃在自家門口以84:97不敵中華男籃，小組賽吞下難堪的3連敗。（圖／大專體總）
▲成都世大運小組賽，中國大陸男籃在自家門口以84:97不敵中華男籃，小組賽吞下難堪的3連敗。（圖／大專體總）
對於上一場擊敗中國，陳子威直言球隊有打出自己的球風特色是最大的關鍵，「這一批球員素質不差，一些人已經在職業賽場上有一定的磨練，關鍵是他們在學生時期或是進職業後，都有在國家隊接受培訓、大學彼此同隊的也不少，所以默契上沒問題。」

陳子威職業世大運籃球隊主帥劉孟竹本次使用「健行體系」出征，陣中不少球員也熟悉這樣的打法，因此大家在場上知道該怎麼要分工、配合，「這真的展現孟竹教練的功力，「對中國那一場他打雙衛，最大化錦瑋和俊吉的火力，艾喆的穿針引線、調控節奏，讓我們在對上高大球隊時能展現自己的優勢，可以說3後衛給他們製造很多麻煩。」

在鋒線球員方面，陳子威直言邱子軒和蔡宸綱都是很有膽識的球員，條件能力都有、而且不害怕和高大球員對抗。另外，他也特別誇讚林正，作為球隊唯一的正牌中鋒，強硬對抗小組賽的高大對手，稱職完成自己的工作。

中華男籃取得關鍵一勝士氣正高昂　戰南非保持好心態「機會很好」

▲成都大運會小組賽爆出冷門，中華男籃以97:84擊敗中國大陸男籃，其中有不少球員來自能仁家商或是健行科大。（圖／大專體總提供）
▲成都大運會小組賽爆出冷門，中華男籃以97:84擊敗中國大陸男籃，其中有不少球員來自能仁家商或是健行科大。（圖／大專體總提供）
「我覺得目前這支球隊的化學效應以及溝通上做得蠻好的。前面兩場比賽讓他們取得成長。」陳子威說，中華隊在面對立陶宛、巴西這樣高強度的比賽後，球隊迅速去做到修正，取得進步。也直言：「如果第一場就對上中國，我們ˊ可能不一定能取勝。」

這一支中國隊在心理層面上相當堅韌，教練團也在二連敗後保持住球隊士氣不墜，在前兩場禁區失守的情況下，對上中國一戰解決掉籃板球上的問題，僅以38:42小輸，能取得球權、打出節奏，讓球隊掌握到取勝的鑰匙。

「前兩戰我們籃板球和對手有巨大差距，這一點在對中國時有修正。這個問題解決之後，外線的得分開始產生，高錦瑋爆發，另外板凳也有銜接上先發火力。我認為艾喆的表現很關鍵，孟竹教練看到他的優勢，在這一戰給了他很多時間及發揮空間、是球對上場時間最多的人。他在攻防兩端都能產生影響力，而且中國隊因為不了解他、所以也不好處理他。」

今晚對戰南非，陳子威說目前對於對方的陣容不熟悉，僅以本屆比賽的內容來看，對手比賽得分不高，直言中華男籃只要打出自己應有的表現，那就有機會取勝，「在擊敗中國這樣的贏球信心加持下，我相信這一場球後我們士氣上會有很大的提升，以這樣的狀態進入到下一場比賽，我認為機會很好。」

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