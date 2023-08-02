1200都會通上線滿1月　基北北桃運量破3000萬人次

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桃園市長張善政表示，配合基北北桃1200都會通啟用，鼓勵大家多搭乘桃園機場捷運，並指示桃園市政府交通局協調，新增公車接駁路線到捷運、火車站，例如中正藝文中心到A10山鼻站，八德至鶯歌火車站。經桃捷公司統計，7月1日啟動以來日均運量為9萬多人次，並有單日破10萬人次的紀錄。其中使用基北北桃都會通人次穩定成長，目前已有3萬人次以上使用，占比總運量近3成，未來桃園捷運將持續增班，以滿足通勤需求。
新北市副市長陳純敬表示，基北北桃1200都會通定期票從上線1個月以來，已經有超過57.7萬人購買，為持續推廣大眾使用公共運輸，新北市也塗裝640、849、862、936、952及藍22等20輛公車共襄盛舉，民眾只要看到，記得趕緊拍照上傳就可參加抽獎活動。
臺北市長蔣萬安表示，自行開車通勤之民眾每月平均用於加油、停車及車輛保養等開銷龐大，如果改用1200都會通搭乘公共運輸通勤，則平均每月約可省下4,800元。另為慶祝使用都會通搭乘公共運輸已經突破3,000萬人次，臺北市政府交通局再推出加碼抽都會通紀念悠遊卡的活動，民眾只要在112年8月2日至8月13日這段期間，拍攝都會通紀念塗裝公車（雙北市區公車及行經基隆、桃園的國道客運，共計44輛）的身影或以「用了都會通，…」接龍造句，並在交通局「臺北交通大家談」臉書粉絲專頁抽獎貼文下方留言即可獲得抽獎機會；本次活動預計送出500張外面買不到的都會通紀念悠遊卡，將於8月21日公布幸運得獎名單，歡迎民眾踴躍參與！
基北北桃1200都會通正式上線已經33天，截至112年7月31日止所有運具使用次數3,054萬人次，其中捷運約1,478萬人次（48.4%）、市區公車約1,015萬人次（33.2%）、台鐵約181萬人次（6%）、國道客運約159萬人次（5.2%）、YouBike約130萬人次（4.2%）、桃捷約73萬人次（2.4%）及輕軌約18萬人次（0.6%），以捷運及公車占比為主。
至於未來是否有機會在大眾運輸上遇到首長搭乘？蔣萬安說，絕對有機會在大眾運輸工具捕捉到他，過去也很常搭捷運、也有搭公車，現在當市長雖然有公務車，但周末假日還是有機會，自己也有都會通卡，也希望未來有機會也都能使用。