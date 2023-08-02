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數位帳戶拚差異化！銀行改版導入社群模組　換日幣查匯價更方便

▲銀行數位帳戶廣受年輕人喜愛，不過，銀行坦言，各家數位金融產品本質大同小異，差異化關鍵在於如何透過流程及介面設計。（圖／台新銀行提供）
▲銀行數位帳戶廣受年輕人喜愛，不過，銀行坦言，各家數位金融產品本質大同小異，差異化關鍵在於如何透過流程及介面設計。（圖／台新銀行提供）

記者顏真真／台北報導

銀行數位帳戶廣受年輕人喜愛，不過，銀行坦言，各家數位金融產品本質大同小異，差異化關鍵在於如何透過流程及介面設計，更發現，逾4成客戶會在夜晚使用手機，8成的轉帳交易對象為常用聯絡人，每筆平均需花1分鐘才能完成。因應這趨勢，銀行數位帳戶改版不僅萬人封測，蒐集回饋迅速優化，更導入社群模組，使用介面也更加客製化、社群化、便捷化，將APP主控權還給客戶，讓客戶自己決定「想要」與「需要」的使用體驗與介面。

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台新銀行數位帳戶Richart上線逾7年，客戶數逾314萬，也穩坐市場冠軍。台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟分析，各家數位金融產品本質大同小異，差異化關鍵在於如何透過流程及介面設計，而Richart領先同業，訣竅就在於「想的比客戶多」，例如領先推出手機號碼轉帳、銅板理財，更為市場首家，當客戶以數位存款帳戶作為信用卡扣款帳戶並達成特定刷卡條件時，即提供刷卡回饋的數位銀行。

不過，Richart團隊發現，逾4成的客戶會在夜晚使用手機此外，Richart客戶有8成的轉帳交易對象為常用聯絡人，每筆平均需花1分鐘才能完成。而即便目前已是市占第一，為客戶帶來更簡便迅速的金融體驗。為創造更嶄新、貼心的金融體驗，Richart近日也全新改版，改版上線前更展開萬人封測，蒐集回饋迅速優化。

這次改版除推出自由切換深淺模式功能，在低光源情境下也能舒適地使用，也提供客製化轉帳捷徑，並可自由釘選常用收款人，將每筆轉帳交易時間縮短到20秒內，省下近2/3時間，同時新版APP也增加「探索」頁面，獨家導入社群互動體驗，推出「優惠限時動態」、「收藏專屬優惠」、「投票互動」等功能，瀏覽優惠訊息，就像滑社群網站一樣直覺簡單。

不僅如此，新改版介面更加客製化、社群化、便捷化，將APP主控權還給客戶， 更首創內建widget理財小工具，讓客戶能自由打造個人專屬理財首頁。舉例來說，以近期旅遊熱潮復甦，日幣匯率持續走跌，使用Richart換匯的客戶中每3人即2人兌換日幣，新版Richart首頁提供「外幣匯率小工具」功能，讓客戶登入APP便能立刻查看日幣即時匯率、匯率低點提示與外幣存款餘額。

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