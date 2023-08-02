數位帳戶拚差異化！銀行改版導入社群模組　換日幣查匯價更方便

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不過，Richart團隊發現，逾4成的客戶會在夜晚使用手機此外，Richart客戶有8成的轉帳交易對象為常用聯絡人，每筆平均需花1分鐘才能完成。而即便目前已是市占第一，為客戶帶來更簡便迅速的金融體驗。為創造更嶄新、貼心的金融體驗，Richart近日也全新改版，改版上線前更展開萬人封測，蒐集回饋迅速優化。
這次改版除推出自由切換深淺模式功能，在低光源情境下也能舒適地使用，也提供客製化轉帳捷徑，並可自由釘選常用收款人，將每筆轉帳交易時間縮短到20秒內，省下近2/3時間，同時新版APP也增加「探索」頁面，獨家導入社群互動體驗，推出「優惠限時動態」、「收藏專屬優惠」、「投票互動」等功能，瀏覽優惠訊息，就像滑社群網站一樣直覺簡單。
不僅如此，新改版介面更加客製化、社群化、便捷化，將APP主控權還給客戶， 更首創內建widget理財小工具，讓客戶能自由打造個人專屬理財首頁。舉例來說，以近期旅遊熱潮復甦，日幣匯率持續走跌，使用Richart換匯的客戶中每3人即2人兌換日幣，新版Richart首頁提供「外幣匯率小工具」功能，讓客戶登入APP便能立刻查看日幣即時匯率、匯率低點提示與外幣存款餘額。