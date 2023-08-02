8月熱唱／田馥甄攻蛋！一口氣唱5場　歌后A-Lin隔3年高雄開唱

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樂團「TRASH」的主唱阿夜，以單飛身分「Marz23」，於8月4日在Zepp New Taipei舉行「不遠處 WORLD TOUR 2023 世界巡迴演唱會」，剛好這次的演唱會主題與新專輯《不遠處》同名，專輯集結這幾年來無論是心境上的變化，甚至是身分的轉變及人生的體悟，也是近年來Marz23最重要的一張作品，Marz23試圖把穿越低潮後的釋放展露無遺。
田馥甄回來了！一口氣唱5場
田馥甄將於8月5日、6日、11日至13日在台北小巨蛋舉行「田馥甄2023一一巡迴演唱會台北最終場」。田馥甄先前在高雄巨蛋開唱時，一下因為身體不適延期，一下因為遇到地震取消，讓許多歌迷遺憾不已，如今終於再度開唱，不僅她非常期待，粉絲也開心不已，終於能好好享受田馥甄的美聲饗宴。
滅火器樂團回「總部」開唱 首發演出給故鄉
同樣於8月5日開唱的還有滅火器樂團，他們在高雄流行音樂中心舉行「一生到底 ONE LIFE，ONE SHOT 演唱會」。滅火器表示，去年決定回故鄉高雄定居發展，高雄算是滅火器的Home Base（總部），新專輯《家和萬事興（Human Condition）》創作主題回歸家人與家庭，首發演出一定要獻給故鄉。
還記得嗎？皇后皮箱開唱成軍15周年
也是在5日開唱的還有「皇后皮箱」，他們將在Legacy台北舉行「親愛的朋友 成軍15周年特別專場」，皇后皮箱表示：「上一次已經是2018年底發行的第二張專輯《仙人指路》的時候了，然後又經過漫長的一段時間，這次『親愛的朋友』的意義，不只是一場表演或是回歸那麼簡單，也是要找回曾經在這條路上一起同行的朋友們，我們給過彼此的感動。」
身體不適取消開唱 安溥終於回來了
安溥先前因為身體出狀況，無奈忍痛將演唱會取消，這個月終於回歸，將在8月5日、12日分別在台北流行音樂中心、高雄流行音樂中心，舉行「安溥．時寐 巡迴演唱會」，與好久不見的粉絲們相見歡。
宇宙人夏季巡演移師高雄 驚喜令人期待
宇宙人的「2023 夏季巡迴演唱會」已經在6月於台北唱完夏季巡演，7月演唱會移師台中，這個月6日則是來到高雄，在鯨魚堤岸03後台Backstage Live舉行，台北場演唱會上，宇宙人邀來《大嘻哈時代2》表現亮眼的比杰和Majin一起合作，讓現場沸騰，高雄場將帶來什麼驚喜，讓粉絲非常期待。
入圍金曲最佳新人 鶴首度開唱
入圍今年金曲獎「最佳新人」、「最佳華語男歌手」的鶴，則是將在8月6日，在Legacy台北舉行「鶴（之景觀渡假莊）園〉鶴 The Crane 發片專場」，演唱會名稱就可窺見歌手的個性，有種無厘頭的感受，如同他的音樂總是能帶給聽者驚喜。
禁藥王、栗子「大逆不道」開唱 現場會有神祕禮物
再來是禁藥王栗子，他們是在11日在Legacy台北舉行舉行「大逆不道」演唱會，本次專場除了將由兩人演唱新歌，以及同廠牌藝人們如潮州土狗、Majin、E1and、五木參與演出外，近期在音樂圈和網路聲名大噪的Starr Chen陳星翰，也將在本次專場出演，並在現場發放神祕禮物。
金曲最佳新人壞特開唱 「一起聽我唱歌就滿足」
同一天開唱的還有曾奪下金曲獎「最佳新人」的壞特?te，她於8月11日在Zepp New Taipei舉行「壞特 ?te 2023 LIVE CONCERT」，壞特先前提到演唱會主軸，「主軸就是以自己的音樂為主，沒有特別要訂什麼標題、主題，只要大家一起聽我唱歌，就很滿足了。」
伍佰小型舞台開唱 與粉絲超近距離互動
眾所期待的伍佰終於回到小型舞台開唱，伍佰8月12日、13日在Legacy台北舉行「今夜伍10」 台北場；8月18日、19日在Legacy台中舉行「今夜伍10」台中場。「今夜伍佰」因為在小型的Live House舉行，除了與歌迷超近距離接觸之外，更常常出現大型演唱會看不到的「脫稿」演出，矇眼唱歌、快樂的等待遊戲版，還有伍佰與團員與觀眾間各種吐槽互動。
睽違4年來台 TWO DOOR CINEMA CLUB將帶給台灣什麼驚喜？
TWO DOOR CINEMA CLUB睽違4年終於再次來台開唱，將在8月16日於Zepp New Taipei舉行演唱會，這次他們攜著第5張的最新專輯 《Keep On Smiling》帶給樂迷全新的演出內容，一如往常搞怪幽默的他們這次又會帶給我們什麼樣的驚喜？
脫拉庫純情開唱 放話「錯過等下輩子」
好久不見的脫拉庫，終於要在8月18日Legacy台北、8月25日Legacy台中，舉行「【2023鐵漢柔情】：脫拉庫求愛特攻隊演唱會」。這次收到Legacy「鐵漢柔情」系列的邀請，脫拉庫不改一貫的幽默風格回應：「我們不怎麼鐵漢也不柔情耶，應該是比較…純情？」身為成軍1/4個世紀的資深樂團，脫拉庫預告這次演唱會準備了許多陪伴大家長大的歌曲，還會有意料之外的驚喜，並向歌迷們喊話：「樹欲靜而風不止，錯過這場說不好就要下輩子！」
睽違3年！金曲歌后A-Lin唱回高雄巨蛋
8月19日、20日則是新科金曲歌后A-Lin在高雄巨蛋開唱，舉行「A-Link with Passengers」 A-Lin 2023世界巡迴演唱會 高雄站，睽違3年，A-Lin即將再度唱回高雄巨蛋，在得知優先門票被迅速被掃空的消息之後，她十分開心也很感謝歌迷的熱情支持，「時隔3年再回到高雄演出，期待與現場觀眾一起大合唱，嗨翻巨蛋！」
瓊瑤創作60周年演唱會 李翊君、動力火車都將獻唱
「2023『當那一首歌響起』瓊瑤創作60周年演唱會」於8月19日在台小巨蛋登場，力邀曾演唱瓊瑤老師電影戲劇歌曲的李翊君、高勝美、動力火車、潘越雲，以及除了演唱主題曲外，同時也曾擔綱男主角的古巨基特別演出，再加上三金歌王殷正洋加持，共六組實力派歌手輪番上陣，一同演繹瓊瑤不同階段的作品的金曲。
郭靜出道邁向16年 突破框架開唱
同樣在8月19日、20日開唱，還有郭靜，她在Zepp New Taipei舉行「喵喵咪呀演唱會 Miāo² Mia」演唱會，郭靜分享演唱會主題與近年的狀態滿相似的，從單純演唱情歌的歌手身分，轉而參與各類型綜藝節目、舞台劇、舉辦展覽，更投資副業成為老闆，各種突破自我框架的轉變，屢屢讓人驚豔，猶如演唱會的名稱般充滿驚喜與想像。
理想混蛋「奇異」開唱 強槓A-Lin、郭靜
除了A-Lin、郭靜恰好都是在8月19日、20日開唱外，理想混蛋也將在這兩天於台北流行音樂中心舉行「奇異點BESTRANGE 演唱會」，主題為「奇異點」，源自科學理論描述宇宙中無法適用人類目前已知物理定律的存在，也可以延伸為科技或文化無法預測、完全顛覆前人理解的發展。被網友笑封為「地科系天團」的理想混蛋來說，以「奇異點」這3個字來描述他們的狀態是再適合不過。
嚴爵徒弟陳華高雄開唱 專場前先登小巨蛋
至於8月19日開唱的還有嚴爵的子弟兵陳華，她於鯨魚堤岸 03 後台Backstage Live舉行「陳華HUA CHEN 2023高雄演唱會」。在真正開唱前，陳華日前受邀登上小巨蛋，與「本土天團」玖壹壹合唱〈來個蹦蹦〉，她沒想到第一次登上小巨蛋就要邊唱邊跳，「對我來說，壓力是真的真的真的非常大！」在個人專場將會有什麼樣的安排，著實令人期待。
「恐龍的皮」台北、台中開唱 演唱會主題超中二
恐龍的皮將於8月20日、26日分別在Legacy台中、Legacy台北舉行「THE決戰：G星星のAI愛」演唱會。從出道以來就一直以帶著恐龍頭套為人所知，就連演唱會取名都充滿喜感，他們日前還登上「紐約之夜」表演，初次在紐約演出，他們以〈Jurassic Ride〉、〈The Dinosaur’s Skin〉等歌曲開場，並以流利英文與大家問候，展現出活力與能量。
楊乃文暌違4年出專輯 發片前夕舉行演唱會
8月壓軸的演唱會，是楊乃文在發片前夕的8月24日舉行「《Flow》Live Concert」，地點則是在Legacy台北，演唱會與新專輯同名，她帶著製作4年的新專輯回歸樂壇，她以最高誠意編排符合專輯意識的新歌演唱內容，並融合過往的經典曲目，希望用楊乃文最近距離、最具震撼力的現場演出，把她的新專輯直接唱給歌迷聽。