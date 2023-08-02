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MLB／Josh Walker再見投手犯規！皇家延長賽3分大局7:6逆轉大都會

▲大都會Josh Walker再見投手犯規，皇家延長賽逆轉勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲大都會Josh Walker再見投手犯規，皇家延長賽逆轉勝。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者徐增峰/綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會與堪薩斯皇家於今（2）日交手，雙方鏖戰到延長賽第10局，皇家靠著大都會投手Josh Walker的投手犯規獲得再見分，終場皇家以7:6獲得勝利，收下近期的4連勝。

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大都會在2局上半靠著Pete Alonso本季第31轟率先攻下分數，而皇家在對方先發投手José Quintana前4局的壓制下，直到5局下半才由Maikel Garcia的高飛犧牲打送回三壘的跑者，雙方在前6局戰成1:1平手。

7局下半皇家靠著大都會投手的不穩獲得2分超前比數，不過大都會在8局上半對皇家後援投手Dylan Coleman痛擊，單局攻下3分再度要回領先，但皇家打線發揮韌性，8局下半依然靠著高飛犧牲打打回追平分，比賽也一路戰到延長賽。

10局上大都會二棒打者Francisco Alvarez大棒一揮將小白球送上中外野牆外，兩分打點全壘打是他本季的第21轟，但10局下半皇家仍然沒有放棄，單局攻下3分超前比數，其中大都會的最後一任投手Josh Walker因為投手犯規而奉送再見分，終場皇家以逆轉勝打敗大都會拿下勝利，收下4連勝。


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