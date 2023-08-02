不斷更新／卡努颱風明天觸陸！北台灣風強雨大　暴風圈恐侵4縣市

ATT FUN式音樂節來啦！百貨好康整理：春芳號、韓風拍貼都買1送1

▲ATT 4 FUN推出全館滿2000元送200元，還有品牌好康買1送1，「ATT FUN式音樂節」並於8月11日起接連登場。（圖／業者提供）
▲ATT 4 FUN推出全館滿2000元送200元，還有品牌好康買1送1，「ATT FUN式音樂節」並於8月11日起接連登場。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

台北信義區嘉年華會來了！ATT 4 FUN後（4）日起至8月20日期間，全館限定滿2000元送200元，還有超過50大品牌祭出買1送1等優惠，而「ATT FUN式音樂節」緊接在8月11日起連續兩周登場。《NOWnews今日新聞》整理ATT 4 FUN、Global Mall八月好康亮點一次看。

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🟡ATT 4 FUN八月重點

📌ATT FUN式音樂節卡司陣容
今年由復古台味搖滾樂團「美秀集團」打頭陣，並請來《大嘻哈時代》人氣選手馬克SAVAGE.M、FRαNKIE阿法、Gummy B及DJ賴皮 MR.SKIN，帶來全台最大最狂KTV包廂「國語作業簿」，超夯女團選秀節目《未來少女》七色水晶更首度大集合。

🔍2023「FUN 式音樂節」演出節目表（點此查看）

▲ATT FUN式音樂節卡司陣容。（圖／業者提供）
▲ATT FUN式音樂節卡司陣容。（圖／業者提供）
▲2023「FUN 式音樂節」演出節目表。（圖／業者提供）
▲2023「FUN 式音樂節」演出節目表。（圖／業者提供）
📌優惠懶人包：
8月4日至8月20日期間，當天加入ATT新會員送600點福利，全館當日消費單筆滿688元，另有來店禮1份；累計消費滿2000元送200元電子抵用券，當日壽星再送100元電子抵用券。

◾I'm Kimchi：周一至周五11:00-14:00用餐9折

◾兩餐：8月7日至11日11:00-14:00，二人同行消費449方案送雙色起司1份

◾揪餖：周一至周四14:00-17:00出示打卡享9折

◾KIRABASE：周日至週周11:00-17:00指定餐點9折

◾天仁茗茶：每周三珍珠奶茶第2杯5折

◾春芳號：冬瓜檸檬買1送1

◾GAP：出示ATT+GAP會員結帳金額9.5折（8月13日除外）

◾寶雅：單筆滿499元送我的心機晶球安瓶PRO面膜3入，每日限量

◾RACHEL&CARY韓風潮拍館：憑學生證拍貼買1送1

◾繼光香香雞：單筆150元9.5折

◾樂子：結帳前出示ATT會員送巧克力布朗尼加冰淇淋小份

◾燒肉LIKE：出示ATT會員套餐9折

▲ATT 4 FUN春芳號祭出冬瓜檸檬買1送1。（圖／業者提供）
▲ATT 4 FUN春芳號祭出冬瓜檸檬買1送1。（圖／業者提供）
◾WAVE：出示ATT會員免費入場

◾AI NIGHT CLUB：出示ATT會員免費入場（限01:00AM前）

◾Belle’s：出示ATT會員每週三免費入場

◾Drunk Play：出示ATT會員送精選調酒1杯（需APP領券）

◾Sing go：出示ATT會員入場送免費歡唱2小時 （周五六不適用）

▲AI NIGHT CLUB活動期間凌晨1點前出示ATT會員免費入場。（圖／業者提供）
▲AI NIGHT CLUB活動期間凌晨1點前出示ATT會員免費入場。（圖／業者提供）
🟡Global Mall八月重點

即起至8月30日，展開暑假第2波「暑假童樂會」檔期，推出3大回饋、3大限定好禮：

📌三大回饋
◾刷Global Mall聯名卡，當日消費滿2000元最高送100元電子商品禮券+400點點數。

◾新北中和、屏東市加碼家電、健康器材單筆消費滿1萬元送1000元。

◾攜手10大銀行推刷卡滿額贈商品禮券，使用悠遊付支付最高享4%現金回饋。

📌三大好禮
◾環球APP扣10點玩轉輪盤遊戲，有機會抽中日本大阪雙人住宿及環球影城雙人門票、福容大飯店麗寶樂園雙人住宿券、會員點數1000點。

◾美樂蒂、酷洛米限定會員禮第二波，再推6款限定超萌禮，包括冷飲杯、隨身收納包、時尚提袋等。

◾會員扣200點至1800點，可兌換造型點心盤、點心叉、多功能烤箱等。

▲加入Global Mall新會員加當日不限金額消費發票，可換美樂蒂×酷洛米隨身收納包。（圖／業者提供）
▲加入Global Mall新會員加當日不限金額消費發票，可換美樂蒂×酷洛米隨身收納包。（圖／業者提供）
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