ATT FUN式音樂節來啦！百貨好康整理：春芳號、韓風拍貼都買1送1

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📌ATT FUN式音樂節卡司陣容
今年由復古台味搖滾樂團「美秀集團」打頭陣，並請來《大嘻哈時代》人氣選手馬克SAVAGE.M、FRαNKIE阿法、Gummy B及DJ賴皮 MR.SKIN，帶來全台最大最狂KTV包廂「國語作業簿」，超夯女團選秀節目《未來少女》七色水晶更首度大集合。
🔍2023「FUN 式音樂節」演出節目表（點此查看）
📌優惠懶人包：
8月4日至8月20日期間，當天加入ATT新會員送600點福利，全館當日消費單筆滿688元，另有來店禮1份；累計消費滿2000元送200元電子抵用券，當日壽星再送100元電子抵用券。
◾I'm Kimchi：周一至周五11:00-14:00用餐9折
◾兩餐：8月7日至11日11:00-14:00，二人同行消費449方案送雙色起司1份
◾揪餖：周一至周四14:00-17:00出示打卡享9折
◾KIRABASE：周日至週周11:00-17:00指定餐點9折
◾天仁茗茶：每周三珍珠奶茶第2杯5折
◾春芳號：冬瓜檸檬買1送1
◾GAP：出示ATT+GAP會員結帳金額9.5折（8月13日除外）
◾寶雅：單筆滿499元送我的心機晶球安瓶PRO面膜3入，每日限量
◾RACHEL&CARY韓風潮拍館：憑學生證拍貼買1送1
◾繼光香香雞：單筆150元9.5折
◾樂子：結帳前出示ATT會員送巧克力布朗尼加冰淇淋小份
◾燒肉LIKE：出示ATT會員套餐9折
◾WAVE：出示ATT會員免費入場
◾AI NIGHT CLUB：出示ATT會員免費入場（限01:00AM前）
◾Belle’s：出示ATT會員每週三免費入場
◾Drunk Play：出示ATT會員送精選調酒1杯（需APP領券）
◾Sing go：出示ATT會員入場送免費歡唱2小時 （周五六不適用）
🟡Global Mall八月重點
即起至8月30日，展開暑假第2波「暑假童樂會」檔期，推出3大回饋、3大限定好禮：
📌三大回饋
◾刷Global Mall聯名卡，當日消費滿2000元最高送100元電子商品禮券+400點點數。
◾新北中和、屏東市加碼家電、健康器材單筆消費滿1萬元送1000元。
◾攜手10大銀行推刷卡滿額贈商品禮券，使用悠遊付支付最高享4%現金回饋。
📌三大好禮
◾環球APP扣10點玩轉輪盤遊戲，有機會抽中日本大阪雙人住宿及環球影城雙人門票、福容大飯店麗寶樂園雙人住宿券、會員點數1000點。
◾美樂蒂、酷洛米限定會員禮第二波，再推6款限定超萌禮，包括冷飲杯、隨身收納包、時尚提袋等。
◾會員扣200點至1800點，可兌換造型點心盤、點心叉、多功能烤箱等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！