卡努颱風冒出「雙眼牆」！強度已達巔峰 桃竹苗也要小心強風大雨
颱風卡努目前已來到「中颱上限」，且路徑持續朝台灣北部靠近，預計明（3）日中午就會接觸陸地，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」說明，卡努颱風已經出現「雙眼牆」的結構，正在進行「眼牆置換」的階段，未來半天或1天強度可能稍微減弱或維持，現階段暴風圈沒有掃到的地方，包括「桃園、新竹、苗栗、中部沿海」也都要做好防颱準備。
記者張志浩/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」表示，卡努颱風已經是一個成熟的颱風，根據雷達迴波顯示，卡努目前已經出現「雙眼牆」的結構，正在進行眼牆置換的階段，因此未來半天或1天強度可能稍微減弱或維持，而環流結構調整的關係，會稍微搖搖擺擺的慢慢移動。
前氣象局長鄭明典過去接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，「眼牆置換」是威力較強的颱風會出現的自然變化，主要是颱風因為「近中心風速」太強，在颱風眼周圍的「原眼牆」外，出現新的「眼壁」，雲系逐步移入中心後，取代舊有的內眼壁，氣象觀測上有「颱風重整」的意義，通常威力會略為增強。
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」提醒，由於卡努颱風前方環境逐漸轉差，即便成功眼牆置換，強度可能也難重返2度巔峰，此外，根據最新的風場掃描，颱風強風圈還是很大，除了雙北、基隆等地，暴風圈沒有掃到的地方，也會感受到明顯的風勢，包括桃園、新竹、苗栗、中部沿海，都要做好預防準備。