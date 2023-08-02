全家霜淇淋「莓好時光」新口味來了！還附彩球餅乾 買1送1吃法曝
全家霜淇淋全新口味來了！8月5日起慶祝霜淇淋開賣10周年，全家推出「莓好時光」最新口味，以綜合莓果製成，搭配日本黑色螺旋餅皮，紅黑配色相當搶眼，且加碼贈送限量彩色「繽菓球」，讓消費者可發揮創意撒上，好玩也好拍。此外還在台中永定店、大里河堤店，打造兩間10周年限定體驗店，店舖外觀有大型霜淇淋装置藝術，更有限店販售隱藏版「繽菓聖代」。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家8月5日起推出10周年限定口味「莓好時光霜淇淋」，主打夏季最受消費者歡迎的水果風味，融合蔓越莓、草莓、覆盆子、櫻桃與黑醋栗，製成綜合莓果風味霜淇淋，酸甜適中的雪酪口感清爽不膩口，並搭配日本進口黑色螺旋餅皮，紅黑配色呈現視覺味覺都滿分的霜淇淋，更有限量特殊配料 「繽菓球」，可自由發揮意搭配，製作專屬的美味霜淇淋。
此外，即日起至9月5日期間，只要憑FamiPort票券可享指定優惠，包括中杯熱單品美式、霜淇淋買1送1，且不限兌換口味，也就是說，屆時莓果霜淇淋上架後，有FamiPort票券的民眾就能立刻買1送1爽吃。
全家也在台中永定店、大里河堤店推出旗艦限定店，除了店內有霜淇淋的超萌Ｑ裝飾外，更推出體驗店限定專賣的「繽菓聖代」，消費者從口味、容器都可隨心挑選，口味上可選擇十週年新口味「莓好時光」，或是榮獲食品界與斯卡「 MONDE SELECTION」食品大賞金獎的「小農牛奶」、「比利時巧克力」，並搭配杏仁餅杯與繽菓球、鮮乳餅等各檨佐料，碰撞出最創新的霜淇淋聖代組合，每份售價69元。
而7-ELEVEN陪大家慶祝爸爸節，推出上班族必備的咖啡優惠組合，有濃萃美式28杯、濃萃拿鐵22杯、純奶茶／純奶青27杯、珍珠奶茶／黑糖珍奶22杯、咖啡風味任選20杯、精品美式／拿鐵15杯，以上組合通通888元開喝，加上自帶杯折扣5元，平均單杯濃美式28元開喝，還可寄杯、互換冷熱。