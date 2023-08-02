颱風卡努籠罩日本沖繩　1死22傷逾20萬戶停電

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日本氣象廳觀測，卡努今天中午12時中心位置在久米島西南方約40公里海面上，暴風區域涵蓋沖繩本島全境，正以每小時10公里速度朝西北西方向前進，目前中心氣壓935百帕、近中心最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒65公尺。
日本放送協會（NHK）報導，沖繩電力公司指出，截至日本時間上午11時，卡努已造成沖繩縣內20萬9240戶停電，占全體用戶數的33%。
沖繩氣象台已針對沖繩本島中南部發布警戒等級次高的「土石流災害警戒情報」，及針對沖繩本島中南部、北部、久米島、宮古島地區發布警戒等級次高的「高潮警報」。
在人員傷亡部分，沖繩時報報導，今天宇流麻市一名30幾歲男子外出時，左腳遭工廠上方建築材料砸中受傷；昨天中城村一名40幾歲男子遭玻璃割傷。上述傷者送醫後都沒有生命危險。
昨晚大宜味村一名90歲男子，被車庫鐵皮屋頂壓住，緊急送醫後仍宣告不治。警方初步研判很可能是颱風的強風吹倒車庫造成意外，正調查詳細原因。
根據NHK自行統計，截至今天上午11時止，卡努在沖繩縣共造成1人死亡、22人受傷。
另外，沖繩本島全境紛紛出現路面淹水、樹木傾倒，及因車輛翻覆導致道路通行中斷等狀況。沖繩縣政府表示，截至今天上午7時，35個市町村已開設75個避難所，共有488人自主避難。
沖繩縣等地的空中航班今天同樣大受影響，那霸、宮古、新石垣等地機場起降班機皆被取消。
截至日本時間今天上午9時止，包含全日空（ANA）124架航班、日本越洋航空（JTA）70架航班等在內，合計418個航班被取消，推估至少影響6萬5000名旅客。那霸、宮古、新石垣、下地島機場航廈全天關閉。
海上交通部分，沖繩本島跟周邊離島，及宮古島、石垣島跟周邊離島往來船班全數取消。陸上交通部分，今天沖繩本島各路線公車及沖繩都市單軌電車全天停駛。（譯者：楊惟敬∕核稿：黃名璽）1120802